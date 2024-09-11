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竹苗區國中會考計分改制 苗縣府尊重籲檢視配套

中央社／ 苗栗縣11日電

竹苗區國中會考計分改制，將由現行3級分制改為5級分7積點制並增加1分扶助弱勢積分，新制預計117學年實施。苗栗縣政府今天表示尊重決議，並呼籲重新檢視相關配套措施。

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組昨天作出重大決議，有關竹苗區高級中等學校免試入學作業比序規則，國中教育會考成績將從3級分制（A六分、B四分、C兩分），改為5級分制（按A六分、B++五分、B+四分、B三分、C兩分），即A與C得分不變，將B再分為3個等級分數，並且在扶助弱勢（經濟弱勢、地域弱勢、身分弱勢）身分上外加1分。

苗栗縣府表示，去年6月新竹縣為此議題成立專案小組，邀請國教署適性入學委員與國高中校長、家長組織代表、教師組織代表等，進行竹苗區分發結果比對分析。

專案小組認為參照基北區7級分制的調整結果影響層面過大，考量扶助弱勢、5科均衡學習、會考制度設計及此區學生會考成績態樣等因素，建議改制不宜做過大調整。

在入推會中，竹竹苗3縣市支持的立場不同，各自提出不同調整方案。苗栗縣府指出，苗栗縣提出3級分搭配7積點制，雖然無法獲得入推會2/3成員同意，但是尊重入推會最終的決議。

苗栗縣府表示，為降低現正就讀國中階段學生的衝擊，新制預計3年後實施，並適用於117學年度入學的高一生，也就是目前就讀國小6年級的學生。在緩衝期間中，讓學校、老師充分向家長及學生宣導及輔導。

另外，倘若要調整會考級分採計方式，必須重新檢視竹苗區免試入學全部比序項目的順序、內容及積分採計，並採取相關弱勢扶助的配套措施，例如扶助弱勢的積分換算、均衡發展總分、扶助弱勢積分比序順序、高中職提供偏鄉國中入學名額等。

苗栗縣長鍾東錦上午在縣務會議中表示，分級越細越公平，但如此不僅容易造成明星學校迷思，讓苗栗孩子傾向到竹北、竹縣就讀，更對偏鄉、弱勢孩子較為吃虧，沒有機會分配到較好的學校。

他呼籲鄉親勿迷信明星學校，盡量就近就讀，不會浪費通勤的時間及精力，家長也無須擔心孩子住校生活的照顧問題，縣府教育團隊一定會把教育工作做得更好。

免試入學 國中教育會考

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