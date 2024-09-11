竹苗區國中會考新制 117學年上路

竹苗區國中會考計分改制討論多時，昨天下午終於拍板，現行3級分將走入歷史，未來改5級分7積點並增加1分扶助弱勢積分，新制預計117學年實施，首波適用對象為目前就讀國小6年級的學生。

竹苗區高中免試入學比序多年未調整，近年因學生增加、競爭力提升，原有比序難以凸顯學生表現，民間期盼調整作法已久，3縣市政府近期也密集開會討論，但苗栗主張維持3級分、新竹縣提出5級分、新竹市建議改7級分，三方各持己見，使得日前會議只達成114學年度維持3級分制，引發民間自救會強烈不滿。

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組昨天第4次開會，竹縣調整原方案後，建議「5級分制為架構，比序項目7採積點比序，為維護現行制度對於扶助弱勢之保障，增加1分扶助弱勢積分」，提案獲其他2縣市認同，也決定自117學年實施。

新竹市教育處長林立生表示，會考制度變革，市府超前部署，已經做好充足準備，明年度預計投入2600萬元，全力配合新制度的推行。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，5級分改善基礎等級範圍過大困境，促進志願選填研判落點準度，積點則可凸顯各科與作文都重要，排序方面，先比積分再比積點。

新竹縣長楊文科表示，竹苗區家長近年來十分關心孩子升學制度優化的議題，經過不斷地努力溝通研議，運用竹苗區去年及今年2次國中會考成績分析，再考量學生學習表現、積極扶助弱勢、改善排序錯置、提升學力鑑別等各項因素，終於達成決議。