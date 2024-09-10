東港迎王倒數登場 屏東大潭國小秀文化扎根教育成果

屏東東港迎王平安祭典9月底將至，在地大潭國小歡慶倒數，發表彩色雷雕王船等文化教育成果。大潭國小校長趙錫清表示，希望結合教育與科技，透過實體物件作文化扎根。

趙錫清告訴中央社記者，「創客教育」與海洋教育是大潭國小特色，「創客教育」鼓勵學童動手作，啟發學生創新與創意。學校推行雷射雕刻課程多年，今年逢東港三年一科迎王，研發彩色雷雕王船讓高年級學生組裝，以實體物品呈現海洋與廟宇文化，盼以科技結合教育作文化扎根。

彩色雷雕王船經專業打版、作工精緻，趙錫清說，打造王船模型的創客中心為異業聯盟，集結業師及退休人員，有機械工程師、電子工程師，也有美術老師、英文老師及玻璃藝術家等，發展各式各樣創意作品。成立8年來已研發過會走路的機械小神轎、海廢再利用的玻璃王船藝品等，今年新推出遙控彩繪王船花車。

今天成果展示集結全校師生100多名，展示創客中心多年來發展的迎王相關文創品。當創客中心志工老師蔡志聰按下遙控，彩繪王船花車閃著亮光、播放廟會音樂緩步前進；許多學童眼睛亮了起來，到場展現迎王服飾的轎班人員也紛紛舉起手機記錄，現場一片讚嘆聲。

工科出身的蔡志聰今年74歲，從小當迎王祭典中的王馬馬童，成年後接下傳承責任，擔任迎王重要職務代天府振文堂內司，已參與22科迎王。他說，小朋友喜歡會動的東西，因此發揮自己電子設備維修專長，將文創品加上動力吸引孩子，用創新方式延續東港傳統。

東港迎王祭典前後重要儀式有請王、遶境、法會、送王等，每逢祭典吸引大批遊客，此科從9月28日至10月5日；大潭國小表示，除藉由文創品作文化扎根以外，也以此響應迎王倒數，盼更多人看見東港迎王文化。