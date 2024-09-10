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瑞芳及北大獅子會合捐10萬元 助牡丹國小營養午餐無虞

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
瑞芳獅子會聯手北大獅子會捐助近十萬元支持偏鄉學校營養午餐經費，協助牡丹國小的孩子不用擔心營養午餐的經費，能無憂的學習。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會聯手北大獅子會捐助近十萬元支持偏鄉學校營養午餐經費，協助牡丹國小的孩子不用擔心營養午餐的經費，能無憂的學習。 圖／觀天下有線電視提供

為協助偏鄉學校弱勢孩子營養經費，瑞芳獅子會聯手北大獅子會今(10)日偕同獅子會獅友一行人，上午來到雙溪區牡丹國小參訪，並聯合捐助近十萬元支持偏鄉學校營養午餐經費，協助牡丹國小的孩子不用擔心營養午餐的經費，能無憂的學習。

瑞芳獅子會會長陳維敏表示，雖然牡丹國小全校學生只有31人，但校方用心照顧學生，屢屢獲獎有目共睹。今天帶著獅友們聯合捐贈牡丹國小營養午餐經費，希望讓學校不用為了經費煩惱。

北大獅子會會長楊皓翔表示，牡丹國小天然資源條件優良，加上師長用心教學，看到學生在這裡學習很開心幸福，這次有機會到和瑞芳獅子會一起到牡丹國小做公益，希望讓偏鄉學子無後顧之憂。

牡丹國小校長王志龍表示，國際獅子會獅友們的溫暖與愛，讓偏鄉學子能夠獲得午餐的溫飽，尤其獅友中也有不少是畢業校友，能夠事業有成回饋母校，也為孩子們樹立良好的典範，希望孩子們得到幫助後，也能飲水思源，長大後有能力也能為社會盡一份心力。

偏鄉學校 獅子會 瑞芳

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