瑞芳及北大獅子會合捐10萬元 助牡丹國小營養午餐無虞

為協助偏鄉學校弱勢孩子營養經費，瑞芳獅子會聯手北大獅子會今(10)日偕同獅子會獅友一行人，上午來到雙溪區牡丹國小參訪，並聯合捐助近十萬元支持偏鄉學校營養午餐經費，協助牡丹國小的孩子不用擔心營養午餐的經費，能無憂的學習。

瑞芳獅子會會長陳維敏表示，雖然牡丹國小全校學生只有31人，但校方用心照顧學生，屢屢獲獎有目共睹。今天帶著獅友們聯合捐贈牡丹國小營養午餐經費，希望讓學校不用為了經費煩惱。

北大獅子會會長楊皓翔表示，牡丹國小天然資源條件優良，加上師長用心教學，看到學生在這裡學習很開心幸福，這次有機會到和瑞芳獅子會一起到牡丹國小做公益，希望讓偏鄉學子無後顧之憂。

牡丹國小校長王志龍表示，國際獅子會獅友們的溫暖與愛，讓偏鄉學子能夠獲得午餐的溫飽，尤其獅友中也有不少是畢業校友，能夠事業有成回饋母校，也為孩子們樹立良好的典範，希望孩子們得到幫助後，也能飲水思源，長大後有能力也能為社會盡一份心力。