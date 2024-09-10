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溫馨反哺情！官田國小落實食農教育 種萵苣回報愛心餐廳
台南市官田國小感念南六基金會長期照顧校方弱勢孩童課後照顧及社團運作經費，今天結合六甲汯銘休閒養生農場將親自栽種收成的萵苣，送交明蓮愛心廚房供共餐長輩享用，由七甲里里長兼南六基金會總幹事蔡淵湶代表接受，也落實食農教育，可謂一舉兩得。
國內不織布大廠南六企業董事長黃清山是六甲人，常年提供經費照顧家鄉弱勢長輩午、晚餐供餐服務，並自費2500萬建置明蓮愛心廚房，今年1月落成完工，並擴大至鄰近鄉里弱勢長輩送餐服務，每天均有400多名長輩受惠。
六甲文化觀光發展促進會理事長尤淨寬，台南市環保局專員陳秀芬等人也參與捐贈儀式；本身是官田國小食農老師，也是汯銘休閒養生農場負責人黃冠銘表示，為給孩子一個不一樣暑假，便向校長陳慶林提出合作方案，由官田國小學生種植葉菜類蔬菜藉以增加愛心廚房食材，經過1個暑假，萵苣長得碩大健康，由孩子親自採收並交由廚房阿姨料理愛心便當，除體驗完整從土地到餐桌食農教育，並教育孩子學習懂得感恩與付出。
參與活動高年級學生曾怡婷表示，能夠親自採下蔬菜送到愛心廚房，能夠自食其力又能幫助別人，內心覺得非常高興。學生莫侑玹也說，很高興有能力可以付出一點點愛心與心力，記得老師說，「施比受有福」，原來幫助人是一件開心的事。
官田國小校長陳慶林說，也期待每年在學校幸福農場長期栽種蔬菜有成後，都能提撥一部份的蔬菜送給「明蓮愛心廚房」，除了教學童做公益，也藉此提升孩子的品格教育。
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