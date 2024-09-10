嘉中傑出校友陳適安獲選工研院士 規畫返校鼓勵

嘉義高中傑出校友、目前擔任台中榮總院長陳適安，日前與輝達執行長黃仁勳等人一起獲選工研院院士，嘉中師生與有榮焉，陳適安並接受校方邀請，近期規畫返校鼓勵學弟妹。

嘉中今天發布新聞稿指出，陳適安為高中部66級畢業校友，為第2屆傑出校友。當年丙組80名學生中、有22名考上醫學系，比例之高，蔚為佳話。

工研院今年新出爐的新科院士有5人，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、環球晶圓董事長徐秀蘭、台中榮民總醫院院長陳適安，已於6日舉行院士授證典禮。

嘉中校長陳元泰今表示，傑出校友陳適安獲選工研院院士，師生感到與有榮焉，原預計北上拜訪道賀，因陳適安事務繁忙作罷，則以電話聯絡祝賀，同時邀請陳適安返校鼓勵學弟妹，陳適安則表達近期安排返回母校。

嘉中指出，退休英文科老師蔡長松年過8旬，當年擔任陳適安導師，憶起這名高徒時，提到陳適安平時認真上進、好問勤學；退休數學科老師陳獻平印象中，陳適安總是戴著一副黑框眼鏡，上課專注、學習踏實，循規蹈矩，高中時，始終維持在前5名佳績，實屬不易。

據工業技術研究院的院士簡介，陳適安深耕心律不整治療及研究工作超過30年，在全世界發展心房顫動電燒術中居領導地位。

陳適安於2021年擔任台中榮總院長後，積極導入智慧醫療，改善整體醫療效率，提升醫療服務品質及競爭力，2023、2024年連續2年帶領台中榮總，入選美國新聞週刊（Newsweek）「全球最佳智慧醫院」前300強醫院，為台灣唯一入選的醫院，為台灣醫院的數位轉型樹立重大里程碑。