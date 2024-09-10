「兩種生活素材」證實快速消除農藥殘留 二林高中實驗獲全國科展第一

網路流傳很多清洗蔬果農藥的方法，彰化縣立二林高中生物教師郭琬玲指導黃以粼等3名學生，使用化學性藥劑和物理性的蜂蜜等常見生活用品，實驗結果出人意外，烏醋加牛奶可在10分鐘內消除蔬果常用農藥固殺草，實驗成果和精神獲得今年全國第六十四屆中小學科學展覽會農業與食品學科高中組第一名。

郭琬玲今表示，二林鎮是農業鎮，學生討論科展專題時聊到農民使用農藥，消費者一定關切如何消除農藥，上網查閱相關資料，發現消防農藥各方說法不一，學生做氧化還原、紫外線等多種實驗，也用牛奶、茶葉、蜂蜜、洗碗精等易取得的生活素材來消防農藥，經過半年，得到烏醋加牛奶的消除農藥效果最好。

學生黃以粼負責蔬果田調，曾品心調配檢測農藥濃度的藥劑，傅子家統計和整理數據；她們說，經過訪查，農家常用有機磷除草劑，就以消除有機磷為標的做實驗，實驗取用台灣「菜王」高麗菜，本來要買，菜農聽說學生要做科展實驗，慷慨「拿去用」相贈，所以實驗用的高麗菜用了快4顆都免費。

曾品心說，檢測農藥使用酵素，酵素在常溫攝氏約25度的活性最穩定，實驗期間在寒假到初春，常有冷氣團登台，有時整天酵素活性太低都無法實驗，必須更多時間，她和黃以粼、傅子家必須再三請假求得最精確實驗數據。

黃以粼等人表示，經過多次實驗，烏醋和牛奶以1：1調和，加水稀釋比例為1：100，浸泡殘留農藥固殺草的高麗菜，10分鐘後可消除九成殘留。