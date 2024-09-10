解密「小米」 竹縣原民小校尖石國小獲科展金熊獎殊榮

新竹縣尖石國小今年參加全國原住民科學展覽，勇奪金熊獎，在第三屆台灣青少年教育機器人奧林匹克競賽也獲得雙料冠軍，這所偏鄉原住民小校僅40名學生，表現讓人驚豔，校長陳智明上午率隊接受縣長楊文科頒獎表揚和勉勵。

尖石國小( 葛菈拜民族小學）7月挑戰今年全國原住民族文化與科學展覽競賽，也是第一次參賽帶孩子接受挑戰、嘗試探索及團隊合作，在一次次實驗錯誤中，調整研究歷程及實驗變因，經半年來4階段的比賽過程，7月22日總決賽與全國各校80多隊競技，脫穎而出，榮獲冠軍金熊獎殊榮，每人並獲1萬元獎金。

教導主任李采珊說，全國原住民科展與一般中小學科展不同，著重結合原住民文化特色和傳統，從中找尋那些與科學有關聯的元素深度探究，這次師生以泰雅族人常種的6種小米與市售小米比較，為什麼有的小米適合做小米糕，有的卻適合製作小米酒；參賽主題以泰雅族傳統作物小米「Trakis」進行探究和解密，從不同小米品種的澱粉結構差異找答案；決賽過程除團隊報告，學生還要經評審提問，孩子流暢的對答回應受評審讚許，給予最高殊榮金熊獎肯定。

此外，尖小師生再接再厲在7月28、29日參加第3屆台灣青少年教育機器人奧林匹克競賽，獲得機器人創意賽小學高級組冠軍，另外升上國中的尖石校友也跨校組隊，在機器人創意賽國中組獲得冠軍；尖石學生和校友這次一舉拿下雙項冠軍，取得明年參加世界賽的代表權。

國小組以「山頭六避」偵測地震與濕度感應下自動斷電啟動電池閥擋板保護家屋，如發生災害，以多功能山頭六避戰車進行自動清石再有效利用，最後進行土石分類；國中組以「濾」建築，處理酸雨過濾及空汙濾化，透過原住民族半穴居的概念，藉由水與空氣在家中循環達到房屋節能，並偵測室外溫度後灑水降溫，整體模型與創作也讓人驚豔。