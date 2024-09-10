在校5名成員仍決定解散 彰化女中儀隊53年歷史畫下句點

有53年歷史的彰化女中儀隊先前傳出解散消息，校方得知後與在校生溝通；彰女中校長陳香妘今天受訪時說，儀隊5名成員仍決定要解散，只能尊重學生決定，暫時結束儀隊。

彰化女中儀隊日前在臉書（Facebook）宣布，近年來因參加儀隊新血逐年減少，高一社員也無意留任，幹部們經討論後決定解散這個陪伴彰女53年的社團，彰女校方則指出，同學因擔心儀隊訓練時間長會影響課業，不願加入儀隊，學校決定將訓練內容從拋槍操兵延伸到個人美姿美儀，納入108課綱學習歷程檔案中的自主學習。

陳香妘今天接受中央社記者電訪時說，儀隊解散消息傳出，校友們都很關心，學校也與儀隊的5名成員溝通，不過學生們仍希望解散儀隊，她們也只能尊重學生決定，暫時結束儀隊。

陳香妘指出，儀隊在學校屬社團，今年開學時的社團名單已無儀隊，不過依學校社團管理辦法，未來只要有15名學生申請成立社團，仍可恢復儀隊，至於今年12月7日校慶演出，將由橫跨16屆的儀隊學姐返校參加。

曾參加儀隊的朱姓校友接受中央社記者電訪時說，儀隊訓練雖然很辛苦，不過後來都成為甜美回憶，聽到學妹要結束儀隊消息，覺得很可惜，不過也只能尊重。