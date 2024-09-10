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貼撒隆巴斯集塵研究 彰化南州國小科展 獲全國第2名
中秋節將屆，東北季風轉強，濁水溪沿岸俗諺「呷飯攪沙」形容起風時揚塵情狀，溪州鄉南州國小3年兩屆接力收集落塵、觀測懸浮微粒，分析結果南岸綠化有效改善揚塵，在第六十四屆中小學科展全國賽拿下大會獎國小組地球科學科第二名。
南州國小全校僅69名學生，第一次闖進全國科展全國賽前三名，師生雀躍。校長楊巽斐表示，近3年研究分析，要給獲獎學生及指導老師、陪伴的家長最大掌聲。
指導老師周元璋說，得獎作品「二岸塵情-濁水溪下游南北二岸西螺與溪州之落塵及PM2.5相關性研究分析」，參與學生郭彥彤、周信源、吳臣韜、曾婉郡、楊善勻已升上國中一年級，當時延續3年前學長姐研究數據，還有科博館簡易實驗器材等，蒐集分析溪州鄉、西螺鎮的落塵與PM2.5數據。
周元璋表示，科展團隊找3個戶外、4個室內的窗台邊，貼巴掌大「撒隆巴斯」黏附揚塵，分析顆粒大小和數量，用科學儀器測量PM2.5濃度，連續28個月、每月一周蒐集數據，分析發現2020年濁水溪南岸揚塵高於北岸，符合氣象署實測統計，即北風吹向南方的影響。
南州科展團隊發現2021年起落塵與PM2.5都獲改善，進一步調查，原來濁水溪南岸種樹、種芒草，有效抑制揚塵，歸功於第四河川分署整治溪岸，沿河床灑水、種草、植樹，南岸鋪稻草網減緩揚塵的工法奏效。
南州科展團隊放學後和逢周三討論，教師張雅萍指導學生作統計圖表及校稿，團隊費時近一年完成調研，探究精神獲評審團肯定，認為建立清晰科學論點且具高度實用性。
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