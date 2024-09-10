貼撒隆巴斯集塵研究 彰化南州國小科展 獲全國第2名

因地區的不同，不同的學校在資源上，可能出現不小差異。一名女教師發文抱怨，她初任三年留在台北的學校教書，設備很新讓她感到舒適，但被調去戶籍地後，學校「又破又舊」，所有設備都很老舊，甚至連膠帶、釘書針都沒有，讓她直呼：「落差感好大，是不是我的起點學校太好，導致我在這裡一年多，仍覺得格格不入」。

2024-09-09 12:14