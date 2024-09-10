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竹苗區國中會考比序 3縣市今表決

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導

竹苗區國中會考超額比序方案三縣市「不同調」，上周第三度召開入推會，達成現行三級制必須改變的「共識」，但決議明年會考仍維持三級制，因已有變革共識，採行何種方案今天將再討論並表決；大新竹高中就學權益自救會昨天緊急開記者會表達訴求，認為三級制造成高分低就的嚴重錯置現象，強烈要求明年比序必須改制且實施，如仍未能獲回應，不排除採抗議行動 。

明年國中會考超額比序方案，新竹市支持七級分制、新竹縣支持五級分加七積點制、苗栗縣仍支持現行三級制，但是調整增加七積點，9月4日入推會討論，各縣市堅持立場且意見分歧，最終未能表決採何種方案。

自救會對次上周結果難以接受，並對入推會等相關教育單位以「來不及」為由，決議明年維持原制感到憤怒，昨天並邀國教署人員到場說明。

國教署科長徐緯羲表示，竹苗考區情況特殊，教育部一直都在關注，並且提供諮詢服務，考區如有特殊的需求，提報時間可彈性處理，收到考區作業要點後會協助加速備查作業，統一在明年初公告，竹苗區若有變動，10月底前討論定案應該都可以。

自救會家長在會場高喊「竹竹苗孩子不分你我他、中央地方一起幫、114就改制」口號，希望脫離現有三級制，會中並有國三學生代表訴說在校3次模擬考，她各科平均成績98分，排序卻比考90分的同學差了一大截，讓她有強烈挫折感。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，由於三縣市都已有改變三級制的共識，因此今天將再度開會並且表決出結果，至於明年會不會直接實施，還要看入推會的決議，目前仍持續與家長等多方努力溝通。

新竹 會考 自救會

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