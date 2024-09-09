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教部推中小學數位學習指引 倫理規範涵蓋7要點

中央社／ 台北9日電

生成式AI快速發展，教育部委託國教院完成「中小學校長數位學習領導指引」，其中數位學習倫理規範包含版權遵守、資料保護、透明存取、技術安全等7要點。

因應AI數位浪潮，國家教育研究院受教育部委託完成「中小學校長數位學習領導指引」，並於今天辦理「中小學校長數位學習領導指引宣導暨專業增能工作坊」，邀請全國中小學校長參與，共同了解數位學習領導的指引內容與相關實務。

教育部長鄭英耀表示，數位學習的快速發展令人瞠目結舌，不管教學方法如何創新，核心價值就是所有改變都要提升教學品質，讓校務治理更有效率，支撐老師授課和學生學習；現在生成式AI已經走在前面，數位學習如何融入科技，提升學生學習品質，是大家共同要努力的目標。

國家教育研究院與中華民國中小學校長協會共同完成「中小學校長數位學習領導指引」，涵蓋數位學習趨勢與願景、數位學習的重要概念、數位學習領導發展評估與實施策略等面向，希望幫助校長更好地整合和管理學校的數位資源。

對於外界憂心AI教育缺乏倫理規範，中小學校長數位學習領導指引也明確列出數位學習倫理規範的評估重點，包括版權遵守、資料保護、透明存取、培訓與指導、回饋機制、技術安全、學習準則更新等7要點。

為保障網路公民權益與數位安全，中小學校長數位學習領導指引也提醒要關注網路霸凌、網路成癮、個資外洩、網路詐騙、電腦病毒迫害、生成式AI學習年齡限制等內容，並期許校長積極推動學校在網路公民教育和數位安全的教學，以建立積極健康的校園數位文化。

小學 教育部 網路成癮

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