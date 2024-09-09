巨大落差！從台北調到百年老校 新手師怨「破又舊」：膠帶都沒有

因地區的不同，學校在資源上可能出現不小差異。一名女教師發文抱怨，她初任3年留在台北的學校教書，設備很新讓她感到舒適，但被調去戶籍地後，學校「又破又舊」，所有設備都很老舊，甚至連膠帶、釘書針都沒有，讓她直呼：「落差感好大，是不是我的起點學校太好，導致我在這裡一年多，仍覺得格格不入。」

一名女老師在Dcard發文，表示自己初任3年很幸運留在台北，剛成為新鮮老師，周圍就有人很好的老師給她幫助和關懷，學校行政也給了許多支持，同梯進來的能夠彼此勉勵、需要的資源說出口都能要到，「設備很新」、收納空間很讚，原PO難掩真實心聲：「在這裡3年我真的超快樂，如果不是因為我不是台北人，恨不得留在這邊當一輩子老師。」

然而在家人的期待和房租壓力下，原PO在3年後調回了戶籍地。她現在的學校是百年老校沒錯，但完全不打算整修教室，「又破又舊」，班上很多置物櫃都像是廢鐵回收，學校沒購置新的，只能忍受滑開一半的鐵櫃門、傾斜的層板，和搖搖欲墜的木櫃，學校甚至沒文具可以領，連膠帶、訂書針都沒有。

原PO無奈地抱怨，不僅如此，周遭的人都蠻冷的，不是不友善，只是有「自掃門前雪的感覺」，她知道別人沒義務陪自己或提供幫助，但跟前一所學校比，難免有落差。原PO表示，學校常丟外務給老師處理，工作量是之前的1.5到2倍，連外掃都是要自己看，「搞得全校的整潔只是我們導師的責任」。

原PO最後感嘆：「去年來了這裡，不到一學期，我就萌生想直接找人嫁了，只為回到原來的學校」、「不知道是不是我的起點學校太好，導致我在這裡一年多，仍覺得格格不入」，並表示自己會熬到3年，再準備換學校。

此文一出，不少網友認為以上情況都是學校常態，原PO要學會適應，「文具要自己買、掃區本來就是各班導師看自己的小朋友，不然就放生，這才是常態」、「我說句難聽的，如果妳無法適應這樣的工作環境，那除非妳換回原本的學校，不然就是換成抱怨另外一間而已」、「也要試著習慣現在的生活，妳的第一間學校是幸運，但第二間才是大部分現況」。

也有網友分享自身經驗，坦言到新環境，也會不習慣，「身為台北人的我跑到外縣市教書也覺得超不習慣，沒有文具，要自己看外掃，只是我比較幸運遇到很幫忙我的老師」、「嗯很懂妳，我之前在北部也待得很快樂」、「可以理解，今年也是從市區調到鄉下，設備資源也是很差，每天超忙的」、「以前在新北市代課，因為考到嘉義縣，從此掉落地獄」。