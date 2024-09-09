垃圾易長螞蟻…師問怎禁止學童帶零食 網提議「替代食物」：很快就放棄

家長擔心孩子在學校會肚子餓，有時會塞零食讓孩子帶到學校吃。一名老師發文詢問，有低年級的孩子帶食物到班上，結果垃圾不好處理，甚至出現許多螞蟻，因此詢問網友：「該怎麼委婉的告訴家長，不要讓他們帶零食來學校？」

一名女老師在Dcard發文，表示在開學日時，已經「盡量」請家長讓孩子吃完早餐再到學校，但因為怕被罵老師沒良心不給吃早餐，所以沒有強制，不過還是有家長完全沒在聽老師的叮嚀，讓孩子帶早餐來學校吃。

原PO表示，甚至有些家長問她「可以帶餅乾嗎？」，怕孩子在家吃完早餐肚子餓，一開始原PO說可以，但不能帶零食、糖果，結果孩子帶了一大包樂事。原PO詢問網友：「該強制讓家長們不要幫他們帶零食來學校嗎？或是該怎麼委婉的告訴家長？」不然每天清垃圾「就想哭」。

此文一出，不少網友提出說服的方式，「減輕零食的方法有幾個：1、配合政令的健康飲食，或者最近剛健康檢查完，跟護理師要去年或今年的新生健康數據，再用數據（肥胖、齲齒）說服家長。2、關心孩子起手式，擔心手部清潔不確實，導致吃零食病從口入、加工食物攝取過多不利成長、糖分攝取過多注意力可能導致…等等」、「我都用低年級孩子在校時間不長，課間吃零食擔心影響正餐來說服」。

也有網友建議直接禁止，或是教垃圾分類，「我女兒也是新生，老師也是建議我們不帶零食去學校，以水果、麵包代替更健康，培養孩子的環保意識，垃圾減量，攜帶水果用保鮮盒」、「我直接告訴我們班孩子不能帶零食」、「幼兒園（公幼）我們都會教要分類」、「有先教小朋友分類」、「有時間再教導正確的回收方式，可以避免垃圾亂丟的情形」。

也有網友提出，可以建議家長用健康水果取代，小孩不會喜歡的，「儘量以健康取向：蘇打餅、小麵包、堅果、處理好的水果為主，久而久之家長也會覺得有點麻煩，加上這些本來就不是小朋友的愛，他們很快就會放棄」。