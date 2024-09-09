他嫌聯絡簿封面「破蛋」醜！設計團隊揭暖心概念 網讚用心：想花錢買

你有注意過自己的聯絡簿封面畫的是什麼嗎？一名網友在Threads上發布一張照片，是近期新北市國中二年級的聯絡簿封面，圖片中可以看到上面畫有一顆破掉的未熟蛋，而流出的蛋白四散著色彩繽紛的小物。不過這樣的圖片出現在聯絡簿上讓原PO相當困惑，直言「那個蛋到底是什麼」。文章公布後吸引不少網友分享自己的聯絡簿，並大讚原PO的根本超漂亮，不僅如此，文章更是釣出原設計者前來解答。

原PO在貼文中寫下「新北市的聯絡簿真的很…那個蛋到底是什麼…」，不少網友紛紛貼上自家聯絡簿，花蓮原先的封面是出遊團體照、桃園的是歐美漫畫風格，還有人說聯絡簿是由學生投稿再投票選出。也有不少人一起猜測聯絡簿上「破掉的蛋黃」概念，並讚嘆設計者的巧思，「我覺得品德和破碎的蛋滿多可以聯想的欸」、「以8年級的『8』字發想，那個蛋殼跟蛋黃看起來像8」、「因為是新北市聯絡簿所以蛋白上有花」、「光是底色選擇就很不錯，很舒緩的色調」、「這種大地色系背景能印出透明蛋白有夠認真的好嗎」、「內頁也漂亮到不行，完全是出筆記本會想花錢買的那種」、「有人可以賣我一本嗎」。

文章發布不久後設計團隊「美感細胞aestheticell_textbook」回應「很開心看到這學期的聯絡簿設計有討論」，並轉發先前在Instagram上分享的設計理念為網友解答。文章可見，這次設計共分為7、8、9年級3款，網友討論的8年級「破蛋黃」作品名稱「擁抱挫折」，雖然雞蛋摔破，但仔細看隨著蛋白溢出似乎流出一些甜美的東西。

溫馨的巧思讓不少網友紛紛大讚用心，「覺得醜的去看看設計理念，超級有趣」、「 這才是設計，不要被從小養成的美學遮蔽了自己雙眼」。文末美感細胞更是鼓勵8年級的孩子們「用力地擁抱挫折，試著接納不同情緒的自己，學習在不完美中找出自己最喜歡的樣貌」。