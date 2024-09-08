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屏東車城國小南十字天文台定期開放 首日迎土星衝

中央社／ 屏東縣8日電

屏東縣車城國小南十字天文台是全世界第1個具國際天文台編號的小學天文台，以往採預約制，啟用第3年將設固定開館時間，以今晚「土星衝」迎接晚間正式開館。

屏東縣政府教育處教學發展科長吳佩珊告訴中央社記者，南十字天文台以往採預約制，今年9月起將有固定開館時間，分別為夏季7至9月每週五、六、日晚間7時至10時，以及冬至12至1月每週五、六、日晚間6至9時；邀請屏東縣天文協會理事長施世治進駐解說，並將規劃更多活動。

屏東縣政府教育處新聞稿表示，縣內擁有遼闊視野、低光害及無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府長期以來重視天文教育發展，期望透過南十字天台固定開館時間，吸引更多民眾走進天文台，認識屏東美麗星空。今晚「土星衝」星象，是地球一年內最接近土星的日子，南十字天文台選在這特別的日子，正式開始晚間開館。

教育處指出，南十字天文台於車城國小落成啟用第3年，與英國、美國、日本、夏威夷、中國、愛爾蘭、智利及南非等國家研究團合作，成功向國際天文聯合會小行星中心（International Astronomical UnionMinor Planet Center）申請到國際天文台編號；今年8月3日南十字天文台正式列入國際天文台編號：P38，成為全世界第1個、且是唯一具國際天文台編號的小學天文台。

除今晚活動外，9月還有「土星合月」及「海王星衝」星象，南十字天文台將以「行星的衝與合」為主題，邀請民眾一同觀賞。

土星 小學 屏東縣政府

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