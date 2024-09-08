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國小老師扛「諸多行政工作和14堂課」直喊累：被自己的負面思考嚇到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小學老師透露，兼負不少工作很累，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名小學老師透露，兼負不少工作很累，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

「我只是想要好好教書，為什麼這麼難」，一名擔任國小老師的女網友在論壇上如此感嘆，原PO指出自己不僅要辦理原住民獎學金、計算書籍填報和註冊費、設定學生網等行政工作，就連被薦派去研習也難請款，甚至手上還有14堂課，在上學期就忙碌到充斥負面思考，貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「國小 我只是想好好當老師」為題發文表示，自己肩負各種行政工作，並列出其中5項：「原住民各種獎學金申請、書籍填報和註冊費的計算、人力網設定、學生網設定、校務系統設定」，更透露自己也曾收到區公所和教育局通知，分別要統計隔代教養與低收入戶的人數。

原PO也補充道，自己肩負的工作不僅於此，她手上有14堂英語和雙語課，還曾被薦派去研習，卻在請款上遇到困難，讓原PO才剛開學就覺得很累，更直言上學期末的狀況差到會被自己的負面思考嚇到。

有網友分享經歷過或目睹的老師繁重工作，「我是事務組長，我也有13堂課…而且還要被同處室的人推工作，真的心好累」、「我是事務加16堂，東西壞掉一副欠他們的樣子，真不懂老師之間也不能相互體諒」、「我上學期22節課，承辦2個共百萬的計畫，各種寫公文、找講師、寫成果、經費結報、新年度計畫」、「天啊，跟我好像，我也是各種原住民獎學金申請＋14堂課（不包含第8節、夜間輔導、假日輔導等等，加起來大概20堂）」、「我是導師加組長，邊做邊哭啊」、「我姐在私立學校每週22節課，還要兼行政組長兼導師，我看她下班後和假日也都在工作」。

教師 教師兼行政

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