改造膠帶台 3台東國小生獲達文西發明展金牌獎

2024年第5屆美國AII達文西國際發明展，台灣時間凌晨傳回捷報，我國共拿下20金、8銀、3銅，以及4個大會特別獎，總成績獲得國際第一。其中，來自台東縣豐里國小的3名學生改造膠帶台，讓單面膠帶撕下就成雙面膠帶，拿下一面金牌與一面特別獎；暨大附中團隊則將手搖飲茶渣轉化為秀珍菇培養基質，解決廢棄物處理問題，也降低農民種植成本。

中華創新發明學會執行長吳智堯表示，美國AII達文西國際發明展是由美國南猶他大學及「全美創新發明學會」（AII）所主辦的國際發明展，為國際重要發明品媒合及交流平台，今年特別贊助台東縣青少年發明展得獎學子前往美國參賽，鼓勵偏鄉孩子創新思考。今年有來自美、中、泰、韓等14個國家、近200件作品參加，台灣有43件作品參賽，總成績獲得國際第一。

台東縣豐里國小6年級學生林鴻銘、徐子杰與4年級的張恩凱獲得一金、一特別獎，他們的得獎作品為「單面膠台變雙面膠台的簡便結構」。3名國小生發現老師在黏貼海報時，總要用手指頭翻轉纏繞單面膠帶，不便又容易浪費，便在膠帶台前端加裝一個C形結構，輕輕一撕就能得到「雙面膠」，C形支架可伸縮，不用就可以收起來，是非常生活化的設計。

國立暨大附中教師駱奕帆和廖訓章、蔡依庭、蔡孟妍、黃竑雅、陳怡潔5名學生獲得一金牌，他們將茶渣變身為為秀珍菇的培養基質，減少對傳統木屑的依賴，還解決手搖飲茶渣廢棄物處理問題，讓農民能以更低的成本種植。

輔英科技大學健康美容系教授謝天傑研究團隊的作品為「具有四聚體結構香草素在化妝保養品之研究」，獲得一金、一特別獎，他們研究出具有四聚體結構的香草素，在各種化學或物理試劑中，可作為抗突變劑、抗染色體斷裂劑以及抗癌劑，已取得台灣及美國專利。

國立陽明交通大學中醫學系暨傳醫所教授林東毅與生工所副教授林子恩則研究「靈芝多醣WSG裝載微針可用於抑制黑色素瘤細胞」，證實靈芝中的天然成分—水溶性靈芝多醣體（命名為WSG）可抑制黑色素瘤細胞的生長和轉移能力，獲得一面金牌。林東毅表示，未來若可成功技轉做後續開發，將成為首例透過微針系統包覆具有生物活性的中藥成分新穎應用策略。