體育推手鄭秀燕發掘學生潛能 建立健康運動習慣

嘉義市僑平國小教師鄭秀燕從事體育教育逾20年，她耐心找出學生潛能、培養學生建立健康運動習慣與態度，幫助學生找到成就感，除了曾獲師鐸獎肯定，也獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，鄭秀燕在求學過程中參與手球隊，同時還受到田徑教練青睞，父親也很支持，因此開啟她對運動與體育教育的熱情；鄭秀燕除了努力念書，也在全中運獲得優異成績，進入當時的台東師範學院體育系就讀。

「體育教育並不是只關注運動神經很好的小孩。」鄭秀燕表示，勤能補拙是很重要的，有許多學生即便運動表現不是那麼突出，但願意花更多時間練習，也能得到好成績，因此她鼓勵所有學生都可以運動。

鄭秀燕也透過努力和耐心，發現學生在運動方面的潛力，根據學生能力找到合適的體育項目練習，幫助他們找到成就感。

她的教學重點不是比賽名次，而是追求個人進步和設定目標，她也強調態度的重要性，透過運動，學生不僅可以保持健康，還能培養出堅毅的意志和團隊合作的精神。

鄭秀燕對體育教育的熱情與投入，贏得學生與家長的信任，學生會把鄭秀燕的話看得比媽媽的話還要重要，校外學生也慕名前來練習，還曾有學生在面對憂鬱症和心情低落時，會向她尋求幫助，並透過運動釋放情緒。

在教學生涯中，鄭秀燕也曾遇到困難，例如學生在比賽中受傷，家長可能會指責，有時家長認為讓學生花費太多時間在運動上，但鄭秀燕仍堅持體育教育，看到學生在練習和活動中進步，並在測驗和身體健康上取得進步，是她從事教育工作中最有成就感的部分。

鄭秀燕坦言，相較於其他科目，體育教育在學校中容易被忽視，應該更加重視並提供專業支持，建議學校應正視體育老師的重要性，希望未來能更支持體育教育發展，並從小培養學生建立運動習慣，共同為學生身心健康和全面性發展而努力。