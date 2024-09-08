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第9節、週六還要上課 她讀高中菁英班壓力大到想休學

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友就讀高中菁英班飽受壓力，產生休學念頭。 示意圖／ingimage
一名女網友就讀高中菁英班飽受壓力，產生休學念頭。 示意圖／ingimage

憑天分或苦讀考進高中的「菁英班」，頂著光環，卻可能不輕鬆。近日有一名女網友透露自己是就讀菁英班的高中生，除了每天都有第9節課外，週六、寒暑假也要到校上課，老師也會頻繁施壓，原PO更坦言高一升高二的暑假到學校都會莫名哭泣，目前正考慮是否休學。

原PO在Dcard以「高中生課業壓力」為題發文表示，自己是一所私立高中的二年級學生，透過學業競試取得就讀菁英班的資格。她指出，菁英班與一般的班級不同，不僅有第9節課填進每日課表，每週六與寒暑假也有課，而且老師會經常給予學生壓力。

原PO也補充道，自己於高一升高二的暑假極度抗拒去學校，到校後會莫名流淚，很想逃離當下的環境，覺得在校承受很大的壓力。後來身心出現問題，讓她考慮休學，預想休學後在家自學有興趣的事物，並請求網友給予建議。

有就讀過資優班的網友分享經歷，「我以前也是資優班不曉得是不是所謂的菁英班，當時過得很不開心，尤其慢慢意識到跟不上別人時壓力更大，也有影響身心，變得自我放棄擺爛。辛苦妳了，作業也多，生活像是只有讀書，壓力很大，真的很討厭這樣的環境」、「以前國中就讀前也會能力分班，當時資優班一、二年級就要上完3年的課，國三上高一的課程」。也有網友則建議原PO換班，「可以要求換班吧」、「可以先要求學校能否轉到一般班」。

針對原PO提到的「第9節課」，查找資料發現教育部雖沒有限制學校一天只能排幾節課，但於《高級中等學校課業輔導實施要點》明文規定，「學校於學期中辦理之課業輔導，其結束時間，不得逾十七時三十分」，小心別讓權益受損了。

菁英 高中生

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