聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園新鮮事／台東豐榮國小音樂教室變身藝次元

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
震亨國際股份有限公司兩年前捐贈台東豐榮國小70套合唱團服，團員形象煥然一新。圖／豐榮國小提供
震亨國際股份有限公司兩年前捐贈台東豐榮國小70套合唱團服，團員形象煥然一新。圖／豐榮國小提供

台東市豐榮國小合唱團成軍超過30年，是比賽常勝軍，但合唱團服沿用逾25年，音樂教室也流於老舊，台東教育處為此攜手民間企業，除捐贈合唱團服，也將音樂教室改造為多元學習空間「藝次元」，師生開心地說，更有信心展現好聲音。

豐榮國小校長毛慧莉說，學校合唱團近年在音樂比賽的好表現受到關注，2022年獲得震亨國際公司捐贈總價約17萬元的70套合唱團服，全員形象煥然一新，今年完工的多元學習空間「藝次元」，更成為孩子們開學的新禮物。

音樂教師孫于婷說，學校於1991年成立合唱團，1995年訂製團服，使用至今已超過25年，音樂教室也相當老舊，大家須克難訓練。如今換上黑白相襯，搭配以校舍意象設計的LOGO的新團服，女生穿起來漂亮，男生穿起來帥氣，整體典雅端莊，大家都好開心。

另在教育處未來多元學習發展計畫經費挹注下，豐榮國小過去擁擠雜亂的舊音樂教室，今年暑假結束前也變身為寬敞素養的多元學習空間「藝次元」，乾淨、簡單又舒心，學校說，命名為「藝次元」infinity，希望能創造未來教室的無限可能。

毛慧莉表示，在各界關心協助下，合唱團一定會再接再厲，拿出更好的表現，讓豐榮國小被更多人看見。

台東 教室 音樂

延伸閱讀

「世界最美的聲音」來了！維也納少年合唱團獻唱五月天的歌

「台灣棒球詩篇」音樂會票房佳 將邀球員進場聆賞

尖石嘉興國小合唱團赴歐參賽成果豐 天籟美聲祝福新人

挺過土石流包圍 南投合唱團新加坡國際大賽披金戴銀

相關新聞

校園新鮮事／台東豐榮國小音樂教室變身藝次元

台東市豐榮國小合唱團成軍超過30年，是比賽常勝軍，但合唱團服沿用逾25年，音樂教室也流於老舊，台東教育處為此攜手民間企業...

水墨抱枕與貝殼燈飾的眷村味藝術 中港美術班藝術展覽開幕

台中市中港高中國中部美術班應台中市文化局邀請，與清水小願文化創意協會合作，在清水眷村文化園區舉辦「小願秋藝趣」的水墨沙轆...

掛「禮義廉恥」曾反應兩極 雲林2校獲教育部品德教育特色學校

雲林縣長張麗善上任後，在全縣國中、小學同步掛上「禮義廉恥」匾額，一度引來威權復辟批評，反應兩極，今年教育部「品德教育特色...

雙溪高中師資設備獲肯定 錄取台大學生返校分享經驗

新北市雙溪高中今年應屆畢業生簡平安，錄取國立臺灣大學歷史系的學生，也是創校史上第二位歷取台大的學生，今(6)日返校跟學弟妹們分享自己成長的歷程，特別引用自己的求學經驗及自大陸返台後受到雙溪高中老師們激勵及大力的協助，最後終於夢想的例子，期勉學弟妹未來都能朝自己的人生目標邁進。

金牌共讀站！ 苗縣頭份建國國中「沐光書苑」揭牌啟用

苗栗縣頭份市建國國中「沐光書苑」今揭牌啟用，為學子與社區民眾再添優質閱讀場域，這也是縣府今年啟用的第五處社區共讀站，採特...

AI教育延伸中小學／AI師培不足 教師盼給教案和後援

教育部昨宣布ＡＩ教育將向下延伸中小學，不過現場教師在師資培育的過程中，多半沒有受過ＡＩ相關訓練，怎麼當「ＡＩ教師」成為教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。