校園新鮮事／台東豐榮國小音樂教室變身藝次元

台東市豐榮國小合唱團成軍超過30年，是比賽常勝軍，但合唱團服沿用逾25年，音樂教室也流於老舊，台東教育處為此攜手民間企業，除捐贈合唱團服，也將音樂教室改造為多元學習空間「藝次元」，師生開心地說，更有信心展現好聲音。

豐榮國小校長毛慧莉說，學校合唱團近年在音樂比賽的好表現受到關注，2022年獲得震亨國際公司捐贈總價約17萬元的70套合唱團服，全員形象煥然一新，今年完工的多元學習空間「藝次元」，更成為孩子們開學的新禮物。

音樂教師孫于婷說，學校於1991年成立合唱團，1995年訂製團服，使用至今已超過25年，音樂教室也相當老舊，大家須克難訓練。如今換上黑白相襯，搭配以校舍意象設計的LOGO的新團服，女生穿起來漂亮，男生穿起來帥氣，整體典雅端莊，大家都好開心。

另在教育處未來多元學習發展計畫經費挹注下，豐榮國小過去擁擠雜亂的舊音樂教室，今年暑假結束前也變身為寬敞素養的多元學習空間「藝次元」，乾淨、簡單又舒心，學校說，命名為「藝次元」infinity，希望能創造未來教室的無限可能。

毛慧莉表示，在各界關心協助下，合唱團一定會再接再厲，拿出更好的表現，讓豐榮國小被更多人看見。