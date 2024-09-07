屏東音樂老師率團赴雅加達台校演出 盼加強交流

屏東阿里港音樂藝術交流協會理事長、玉田國小音樂老師林珍蓉6日率團赴雅加達台灣學校演出，分別進行月琴、陶笛、電吉他和鋼琴等表演。雅加達台灣學校的學生則演奏印尼傳統樂器，並與台灣團隊演唱「我們都是一家人」。

屏東阿里港音樂藝術交流協會理事長、玉田國小音樂老師林珍蓉6日率領10名就讀幼兒園至高中的表演者，赴雅加達台灣學校演出，為師生帶來一場精彩的音樂饗宴。

他們分別演奏傳統樂器月琴，以及陶笛、爵士鼓、電吉他和鋼琴，並與雅加達台灣學校的學生互相交流。

雅加達台灣學校的學生則結合印尼傳統樂器和西方樂器演奏多首歌曲，有學生隨著音樂起舞或跟著打節拍。印尼學生最後還和台灣團隊共同演唱「我們都是一家人」，氣氛非常熱鬧。

林珍蓉表示，這是該協會第二次率團赴海外交流，對學生而言是相當寶貴的經驗。

她解釋，學生過去曾組團到中國珠海交流，收穫豐富，因此今年在台商的牽線下，再次率團到印尼交流，並透露，許多團員和家長都是首次到雅加達，他們都對雅加達城市發展進步印象深刻。

曾赴日本留學的林珍蓉表示，國際交流除能讓學生認識更多不同樂器以增廣見聞，也能激盪出更多想法。她指出，此行，看到雅加達台灣學校的學生融合印尼傳統竹樂器和西方樂器的演出，讓她大開眼界。

林珍蓉告訴中央社：「竹樂器對台灣學生相對陌生，小朋友在休息時間一直玩這些竹樂器，覺得很有趣。雅加達台灣學校的學生將竹樂器和爵士鼓、吉他融合一起，真的很棒，很用心。」

雅加達台灣學校音樂老師班傑明（Benjamin LuckySilalahi）表示，透過交流可讓印尼學生認識台灣歌曲和樂器，像是「我們都是一家人」還有傳統樂器月琴。

他說：「音樂國際交流活動很重要，孩子能因此了解不同國家的音樂文化，透過表演也能訓練學生的自信。」

雅加達台灣學校校長張晉福和董事長宋培民表示，學生的表演非常精彩，期待未來學校能與台灣團隊有更多音樂上的交流。