雙溪高中師資設備獲肯定 錄取台大學生返校分享經驗

新北市雙溪高中今年應屆畢業生簡平安，錄取國立臺灣大學歷史系的學生，也是創校史上第二位歷取台大的學生，今(6)日返校跟學弟妹們分享自己成長的歷程，特別引用自己的求學經驗及自大陸返台後受到雙溪高中老師們激勵及大力的協助，最後終於夢想的例子，期勉學弟妹未來都能朝自己的人生目標邁進。

雙溪高中學生簡平安，兩歲起因為家人至大陸發展因而轉換學習環境直至升高二才從大陸轉學來台，他比較了北部各校轉學考訊息最終選擇到雙溪高中就讀，返台初期面臨語言、文化及學習環境差異，透過學校老師們利用課餘時間協助繁體書寫，一步步適應台灣文化，最後在分科測驗以3科頂標錄取臺大歷史系成為台大新鮮人。

簡平安表示，「接受不斷的失敗，才會擁有一系列成功」，他說能夠在大考取勝是藉由平常持續性的預習、上課認真聽講與複習，考試前不碰手機，且隨時提醒自己掌握大方向、大目標，保持良好的學習心態，相信必能對自己負責。簡平安同學除了自己努力上進考取心目中的第一志願-臺大歷史系外，更發願回到母校分享自己的經驗，協助就讀雙溪高中並與自己有同樣成長背景的臺商子弟克服學習困難。

雙溪高中校長葉俊士表示，「沒有天生優秀的學生，優秀是修煉出來的」，雙溪高中因為課程多元及住宿環境良好，提供許多孩子在這裡找到興趣和專長並據以發展。簡平安是雙溪高中成立高中部以來第二位錄取台大的學生，他自己的自律及研究精神非常值得推崇，除了認真課業外更加入學校攝影團隊獲得新北市紀錄片大獎，而透過簡平安的例子更證實學校各項師資設備及整體環境是一個提供回臺臺商子弟適應台灣文化環境的友善場域，經由老師們群力合作協助學生們面對語言、文化及學習環境差異，透過關心與鼓勵，使學生們逐步成長茁壯。