AI教育延伸中小學／AI師培不足 教師盼給教案和後援

教育部昨宣布ＡＩ教育將向下延伸中小學，不過現場教師在師資培育的過程中，多半沒有受過ＡＩ相關訓練，怎麼當「ＡＩ教師」成為教學現場一大挑戰。有經驗的老師分享，只要準備好教案等教學資源，多能很快上手；也有老師表示，得額外投資時間自學。

台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授李政軒表示，ＡＩ的師培有兩種，一種是ＡＩ在教育上的應用，教老師如何使用ＡＩ協助備課、幫助學生學習；另一種就是「教ＡＩ」的師資，過去台南大學資工系教授李建樹曾受資科司計畫委託，開發「與ＡＩ做朋友」教材。

台南二中教務主任涂益郎以自身經驗為例，只要幫忙準備好教學資源，同樣是有資訊教育背景的老師，多半能很快吸收、轉化成自己的教學模式。

台北市陽明高中近年推動人工智慧專班，主責的圖書館主任施芳斳坦言，現場教師在求學過程中沒有ＡＩ相關的背景訓練，因此有一半得要靠老師自學，其餘還有教育部培育ＡＩ講師的計畫，或是邀請大學端，協助教授比較艱澀的機器學習、深度學習等內容。

施芳斳表示，由於老師也有原本的教學、學校任務要兼顧，最困難的就是需要額外投資時間學習，慶幸的是校內有一批有動能的老師及行政後援，減輕老師負擔，老師會更有意願嘗試ＡＩ教學。