聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI教育延伸中小學／AI師培不足 教師盼給教案和後援

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部昨宣布ＡＩ教育將向下延伸中小學，不過現場教師在師資培育的過程中，多半沒有受過ＡＩ相關訓練，怎麼當「ＡＩ教師」成為教學現場一大挑戰。有經驗的老師分享，只要準備好教案等教學資源，多能很快上手；也有老師表示，得額外投資時間自學。

台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授李政軒表示，ＡＩ的師培有兩種，一種是ＡＩ在教育上的應用，教老師如何使用ＡＩ協助備課、幫助學生學習；另一種就是「教ＡＩ」的師資，過去台南大學資工系教授李建樹曾受資科司計畫委託，開發「與ＡＩ做朋友」教材。

台南二中教務主任涂益郎以自身經驗為例，只要幫忙準備好教學資源，同樣是有資訊教育背景的老師，多半能很快吸收、轉化成自己的教學模式。

台北市陽明高中近年推動人工智慧專班，主責的圖書館主任施芳斳坦言，現場教師在求學過程中沒有ＡＩ相關的背景訓練，因此有一半得要靠老師自學，其餘還有教育部培育ＡＩ講師的計畫，或是邀請大學端，協助教授比較艱澀的機器學習、深度學習等內容。

施芳斳表示，由於老師也有原本的教學、學校任務要兼顧，最困難的就是需要額外投資時間學習，慶幸的是校內有一批有動能的老師及行政後援，減輕老師負擔，老師會更有意願嘗試ＡＩ教學。

台南 教師 教育部

延伸閱讀

台灣音樂館與高中音樂學科中心 簽備忘錄合作發展教案

為麟洋路再槓蔣萬安 北市府嗆吳思瑤雙標：賴清德改八田路？

劉世芳拜會市府未提國慶晚會建議？北市府說話了

國慶晚會在大巨蛋？劉世芳：未曾表達、地點交韓國瑜決定

相關新聞

教部推高中AI課、中小學AI競賽

因應生成式人工智慧（ＡＩ）浪潮來襲，教育部日前宣布成立大學ＡＩ聯盟，昨又宣布ＡＩ教育將向下延伸中小學，包括針對中小學推高...

AI教育延伸中小學／AI師培不足 教師盼給教案和後援

教育部昨宣布ＡＩ教育將向下延伸中小學，不過現場教師在師資培育的過程中，多半沒有受過ＡＩ相關訓練，怎麼當「ＡＩ教師」成為教...

國立高科實中耗資27.01億元建校 確定2025年提前招生

北高雄半導體產業廊帶成形，為吸引高科技人才進駐，滿足子女教育需求，政府耗資27億多在橋頭新市鎮籌建國立高科實驗高級中學，...

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

竹市3歲童獨自離校「站在路中央」…半小時後才被發現 校方回應

新竹市1間國小附設幼兒園年約3歲學童，日前被發現獨自離校、站在路中央，半小時後學校老師才在校外找到他，被網友質疑校園安全...

竹苗區會考積分制暫不變 鍾東錦：維持現狀最好

竹竹苗區免試入學採計國中教育會考積分修正方案，3縣市各持己見，暫不調整，仍採取3級分制。苗栗縣長鍾東錦今天指出，要幫偏鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。