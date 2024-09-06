教部推高中AI課、中小學AI競賽

因應生成式人工智慧（ＡＩ）浪潮來襲，教育部日前宣布成立大學ＡＩ聯盟，昨又宣布ＡＩ教育將向下延伸中小學，包括針對中小學推高中ＡＩ多元選修課程、ＡＩ菁英爭霸賽、生成式ＡＩ學習夥伴等，更將針對校長和家長推ＡＩ教育指引，盼能讓自學生也受用。教育部政次葉丙成表示，二年後，台灣ＡＩ教育會成為亞洲國家的領頭羊。

根據教育部規畫，高中端部分，委託台師大科技應用與人力資源發展學系副教授蔡芸琤及台大資工系助理教授張傑帆，規畫高中ＡＩ多元選修課程，連結大學與高中師資內容，包含ＡＩ基礎概念、實作簡單的ＡＩ模型等，以線上同步課程的方式上課，本學期共有廿三所高中職參加。

國中小部分，則是委託成大資工系教授蘇文鈺，今年試辦國中小的「ＡＩ菁英爭霸賽」，讓學生訓練自己的ＡＩ模型上傳網路，與其他人設計的模型對戰，盼藉此讓學生從小就接觸、學習使用ＡＩ模型，明年正式舉辦全國賽。教育部除了提供平台，也有種子教師的培訓，將課程放在網路上讓老師學習。

葉丙成表示，現在有很多機器人比賽，但要參加就得買零件，偏遠地區孩子還要到台北參賽，不過ＡＩ菁英爭霸賽不用花錢，也不需要補習，提供城鄉學生均等的ＡＩ學習機會，也可推展成全世界都可線上參加的競賽。

蘇文鈺表示，這樣的ＡＩ模型用積木程式就可以學，教材都在網路上且有離線版，就算在偏鄉、沒有網路一樣可以玩。「愛自造者學習協會」（Program the world）也提供資源，讓偏鄉學校申請師資到學校進行ＡＩ競賽的教學。

葉丙成說，目前亞洲以新加坡的ＡＩ教育最領先，但相信在接下來二、三年內，台灣會是在亞洲國家中跑最前面的領先國家。

對於教育部力推ＡＩ教育，國教行動聯盟理事長王瀚陽提醒，教育部推行新教學時，要把倫理規範講清楚，近期韓國出現家長反對「ＡＩ教科書」的情況，擔心沒有相關配套，用競賽的方式去做，可能會導致惡性競爭，教學現場也會來不及因應。