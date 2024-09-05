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竹市3歲童獨自離校「站在路中央」…半小時後才被發現 校方回應

中央社／ 新竹市5日電
新竹市1間國小附設幼兒園年約3歲學童，日前被發現獨自離校、站在路中央，半小時後學校老師才在校外找到他，被網友質疑校園安全管理有疏漏。情境示意圖。圖／Ingimage
新竹市1間國小附設幼兒園年約3歲學童，日前被發現獨自離校、站在路中央，半小時後學校老師才在校外找到他，被網友質疑校園安全管理有疏漏。情境示意圖。圖／Ingimage

新竹市1間國小附設幼兒園年約3歲學童，日前被發現獨自離校、站在路中央，半小時後學校老師才在校外找到他，被網友質疑校園安全管理有疏漏。校方對此表示，將加強警衛門禁與相關安全管理。

有網友在臉書（Facebook）社團發文指出，3日中午在新竹市頂埔路看到1名孩童站在路中央，周邊沒有大人，他與另名路過民眾上前關心、報警處理，過了近30分鐘才有1名女子跑來稱是學校老師，指該名孩童是她們班上學生。

這篇貼文引發熱議，有網友留言表示，國小附幼的師生比差距大，確實易有管理疏漏；也有網友質疑，學校大門是最後一道防線，難道警衛都沒看到嗎，應檢討校園門禁問題。

民進黨新竹市議員林盈徹今天指出，這間國小7月底才公告教保員徵選，質疑新任教保員是否能熟悉校園環境與校安作業規定，呼籲新竹市府應從制度面檢視教保員職前教育、人力編制與各項勞動條件。

這間國小校長表示，當日午休前，幼兒園1名老師帶幼兒上廁所，另名老師正回覆家長電話，未察覺有學生離開班級活動範圍，老師回班上清點人數時發現未在隊伍之列，立刻進行搜尋，後來在校外找到孩子。

校長表示，未來加強校園警衛門禁管理，落實校園安全巡視工作，強化幼兒園的安全管理及應變措施。此外，已主動聯繫該名學童的爸媽，提供必要關懷與協助。

幼兒園 新竹 校園安全

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