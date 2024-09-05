竹苗區會考積分制暫不變 鍾東錦：維持現狀最好

竹竹苗區免試入學採計國中教育會考積分修正方案，3縣市各持己見，暫不調整，仍採取3級分制。苗栗縣長鍾東錦今天指出，要幫偏鄉弱勢發聲，與其改制度，「維持現狀最好」。

竹竹苗考區國中教育會考目前採取3級分制，採用A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）3等級作為入學計分方式，其中A、B等級內又有「++」及「+」2種標示。

部分新竹家長反映，現行同分比序沒有鑑別度，雖有利5科成績均衡學生，但對於偏科強的學生，只要1科表現失常，或是多錯1題，就可能從A掉到B，不僅無法錄取第一志願，還可能被迫到其他縣市就讀，爭取調整制度。

為此，114學年度「竹苗區高級中等學校入學推動工作小組」昨天開會，因竹竹苗3縣市對於調整方向各有支持立場，為保障目前國三學生升學權益，入推小組會議共識114學年度國中教育會考積分採計制度將不調整，仍採取3級分制，未來的方案下週再開會研議。

鍾東錦今天接受媒體訪問時表示，竹竹苗城鄉發展條件不同，目前3縣市是希望協商，但其實世界上沒有絕對的公平，難免有小誤差，只要按照大多數人的意見就對了。

他指出，教學絕對不是為了少數菁英，尤其會考是反映孩子在國中階段的基本學力，是為廣大的基礎教育，應該要關注偏鄉或中低收入戶，若沒人幫他們發聲的，縣府就該幫他們發聲，如果只著重權貴菁英的教育，這樣反而不公平。

鍾東錦表示，現行制度已實施8、9年，竹苗考區也與中投考區一樣為3級分制，中投區就運作得很順暢，當然部分家長有意見，但也未必可以代表竹竹苗所有家長。

他認為，如果要改，包括將來成績換算、學校老師及家長接受度等都要重新教育適應，「我覺得維持現狀是最好」。