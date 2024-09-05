高中英聽第1次考試9/6報名 全面開放冷氣服務

114學年高中英語聽力測驗第1次考試將於今年10月19日舉行，9月6日至13日受理報名，逾期不受理且不得參加考試，英聽第1次考試全面開放試場冷氣服務。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年舉辦兩次高中英語聽力測驗考試，考生可自由選考，成績擇優使用；兩次考試皆採分散式個別試場播音，並使用MP3播放器播音。

114學年高中英語聽力測驗第1次考試於今年10月19日舉行，9月6日至13日受理報名，高三在學生一律由就讀學校集體報名；非應屆高中畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且獲大考中心集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。

大考中心提醒，考生如未於期限內辦理報名及繳費，視為未完成報名手續。逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

高中英語聽力測驗預備時間為10分鐘，考試說明及正式考試為50分鐘，合計60分鐘，高中英聽包含「圖片聽解」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」與「長篇聽解」等5大題型，所有試題皆為選擇題，除「圖片聽解」有部分多選題外，其餘皆為單選題。

高中英聽第1次考試全面開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則。大考中心提到，開放試場冷氣屬服務性質，若考試過程中發生冷氣服務中斷時，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生應繼續應考，不得以冷氣故障為由要求換試場或加分。