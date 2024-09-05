風災校園重建 高雄桃源國中開學唱布農族自創感謝曲

颱風凱米重創高雄桃源區桃源國中，經各界幫忙校園短時間復原，順利迎接開學日；桃中布童凡響合唱團吟唱自創曲Uninang，以悠揚歌聲表達謝意。Uninang一詞是布農族語「感謝」之意。

高市府教育局長吳立森昨天至桃源國中關心校園災後重建進度，無黨籍高雄市議員高忠德、桃源區民代表會副主席顏莉華陪同。吳立森致詞時肯定師生同心協力克服所有困難，讓校園短時間內恢復正常，順利迎接開學日。

颱風凱米重創桃源國中校園，包括教室、球場、柔道場等校園多處均遭土石流破壞，除了建物損壞，也造成嚴重財損。教育局今天發布新聞稿表示，桃中學生昨天唱著布農族自創的感謝曲，感謝各界援助。

桃源國中校長陳世明說，目前校園重建工程，包括水泥護岸工程、樹屋地板鋪設、運動場地整修等，各項工程皆已接近完工階段，行政處室、教室整理與搬遷等也順利完成。

陳世明說，因各界大力幫忙才讓學校能以最快時間復原，開學日正常上課，尤其大力感謝國軍第八軍團五四工兵群支援清理土石，讓校園逐漸恢復原貌；此外，行政院、國教署、高雄市政府、高雄市議會等持續關心，相關單位挹注重建經費，加強防災建設。

吳立森表示，學校能在短期間恢復正常運作，除了感謝中央與市府提供救災資源外，尤其肯定陳世明帶領全校師生投入重建，讓校園在最短時間正常運作，順利迎接開學日，也勉勵師生一同努力，早日讓校園恢復往日朝氣、學生學習大步前行。