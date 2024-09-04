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U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

新北手球女傑報雙喜 新莊、漳和國中國際賽奪冠

中央社／ 新北4日電

新北市新莊國中獲義大利史博登國際手球分齡賽女子組冠軍；漳和國中獲丹麥喬陵蘭國際手球分齡賽女子組冠軍，今天分享國際賽奪冠的喜悅，並各獲頒新台幣20萬元培訓金。

新莊國中與漳和國中女子手球隊，是新北手球重點發展學校，2校選手今天在市政會議，分享暑假期間赴歐洲參加國際賽奪冠的喜悅。

新北市體育局說，新莊國中參加「2024年第34屆義大利史博登國際手球分齡賽」獲U16女子組冠軍；漳和國中參加「2024年丹麥喬陵蘭國際手球分齡賽」獲U13女子組冠軍。

體育局表示，新莊國中選手以15歲參加16歲組比賽，賽事有來自義大利、德國、奧地利、盧森堡等11個歐洲國家，超過2000名青少年參賽。

隊長張家儀表示，面對身材高大的對手，只能靠速度及防守爭取球權的轉換，並把握每次射門機會。教練的場邊指導、隊友加油鼓勵，互相扶持才能有好成績。

體育局說，漳和國中在賽事中，多達15個國家248個隊伍參賽。其中，U13女子組有8國25隊競賽，面對歐洲各國手球強權隊伍，展現精湛球技及發揮團隊合作，從預賽到決賽的8場競賽，以全勝戰績取得U13女子組冠軍。

教練李協政表示，小將們不畏烈日、風雨，展現精湛球技，場邊許多他國選手及觀眾，也為漳和小將歡呼、喝采，這次體育活動交流也是很好的國民外交。

市長侯友宜肯定選手拓展國際視野，並收穫寶貴參賽經驗，除頒發2所學校各20萬元培訓金，也鼓勵運動員在國際舞台持續發光發熱。

義大利 體育

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