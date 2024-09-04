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新北淡水忠山實小龍獅隊傳承技藝 企業回饋捐助經費

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員陳家琪媒合，由在地企業紅樹林有線電視公司捐助三萬元，來幫助淡水忠山實小，提供更好的練習條件，提高學員的向心力與學習力。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳家琪媒合，由在地企業紅樹林有線電視公司捐助三萬元，來幫助淡水忠山實小，提供更好的練習條件，提高學員的向心力與學習力。 圖／紅樹林有線電視提供

由於傳統技藝維持與傳承不易，新北市淡水區忠山實驗小學龍獅隊成立於2022年，一開始為學生自主學習成立的社團，成員約10-12人，為了鼓勵傳統技藝傳承，並且協助偏鄉小學資源挹注，透過新北市議員陳家琪媒合，由在地企業紅樹林有線電視公司捐助三萬元，來幫助學校，提供更好的練習條件，提高學員的向心力與學習力。

忠山實小小校長彭增龍表示，學校龍獅隊，主要師資來源由新北市體育總會龍獅協會媒合，每周上課2-3小時，目前已初具雛形，有雙獅及兩套鈸鼓學員，可供競技表演，但過去因為經費不足，更有停課過一年的時間，這次也很感謝市議員陳家琪以及紅樹林有線電視的幫助。

學校表示，且忠山龍獅隊屬於學生自主學習社團，採自費方式運作，每學期重新選填志願重組一次，學員結構相對不穩定，有必要轉型為長期經營校隊或學校支持的特色社團，一方面透過遴選優質學生加入，提升學習成效，另一方面則改善設備、器材，提供更好的練習條件

新北市議員陳家琪表示，忠山獅隊成團迄今已參加過2022、2023年度新北市龍獅競賽，分獲優勝及甲等成績鼓勵。兩年來陸續獲邀表演，宣揚傳統藝術。因此更需要在地企業的資源加入，來幫助小朋友學習各種文化技藝。

對此紅樹林有線電視經理 陳文斌也表示，取之於社會用之於社會，幫助在地學校一直是企業回饋地方精神，幫助小朋友學習成長，因此紅樹林有線電視捐贈3萬元提供師資、教學設備，期望學生有好的學習環境。

紅樹林 議員

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