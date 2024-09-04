嘉市中小學增設午餐食育組 重視食安及師生健康

嘉義市中小學自113學年度起各校增設午餐食育組，由專人辦理學校午餐業務。市長黃敏惠今天至北園國中與學生共進午餐時表示，除了吃得安心健康，彰顯重視食安及師生健康。

黃敏惠與學生共進午餐前致詞表示，嘉義市自民國100年起在各校自辦午餐廚房，在營養師、用心的廚媽、午餐秘書共同努力下，讓學生可以享用到營養又健康的午餐。

黃敏惠指出，各校增設午餐食育組後，午餐秘書提升為食育組長，更可以整合食育教學，從食材背景到烹調方法等，讓大家明白餐桌也可以是書桌，是隨時可以吸取知識營養的地方。

黃敏惠說，提供安全無虞的學校午餐是教育團隊責無旁貸的職責，原午餐秘書就是扮演第一線為師生把關食安的關鍵角色，透過確保食材來源明確並提高國產食材自給率作法，供應學生均衡健康飲食，並建立食物減少浪費觀念，為環境永續盡一份心力。

嘉義市政府為強化學校午餐管理作為，自113學年度起，特別自籌預算增設午餐食育組，專責學校午餐、廚房管理、飲食教育等業務，以降低人員流動率，並彰顯對食安議題及師生健康的重視。

北園國中校長謝宜岑表示，午餐秘書增設為組長職務，除有助於專業分工，確保午餐品質外，更能深化推動食農教育及飲食教育。