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小學數學題：1.2+6.8兒子答案寫「8」被打叉 老師講答案父傻眼

香港01／ 撰文：布萊恩
這條題目是數學題「1.2 + 6.8 = 多少？」，兒子填寫答案是「8」，卻被老師打叉扣3分，令寶爸相當苦惱。（微博圖片）
這條題目是數學題「1.2 + 6.8 = 多少？」，兒子填寫答案是「8」，卻被老師打叉扣3分，令寶爸相當苦惱。（微博圖片）

這條小學數學題考起不少大人！大陸微博近日熱傳，1名寶爸檢查就讀小學的小兒子數學考題，題目是「1.2 + 6.8」，小兒子填寫答案是「8」，卻被老師打交叉，扣了3分。寶爸百思不得其解，認為孩子的直式沒寫錯，答案也是對，疑惑是否老師改錯，詎料老師回覆令他恍然大悟，啞口無言，感嘆「現在孩子的作業真是愈來愈複雜了」。

事件引來網友熱議，有人認為老師「吹毛求疵」，但也有大批網友支持老師做法，認為打好基礎相當重要，「小學生剛學小數，就是需要培養這種小數意識，這也不是老師一人執意如此的」、「多麼嚴謹」、「這是1個很重要的知識點」。

爸爸被小學兒子數學題考起

開學日迎接新學期。有一位男網友在微博分享，1名寶爸吐槽「現在孩子的作業真是愈來愈複雜了」。他表示，兒子上小學，平時學習成績不錯，惟上次考試兒子成績不太理想，他於是研究到底兒子哪些題目做錯，結果其中1道題目連他也被考起。

這條題目是數學題「1.2 + 6.8 = 多少？」，兒子填寫答案是「8」，卻被老師打叉扣3分，令寶爸相當苦惱，「孩子豎式（直式）列得沒錯，答案也是對的，是不是老師判錯了？怎麼也想不明白」。

老師揭真實答案

百思不得其解下，寶爸用手機私訊問老師答案，老師只回復1個數字「8.0」。不過寶爸還未想通，覺得老師態度敷衍，於是直接發語音質問：「什麼意思？哪錯了？」老師則回復，「8和8.0在數值上雖然是相等的，但有一定區別，此題考察的是帶有小數點的數值相加，在題目沒有特殊要求的情況下，後面的小數需要保留，不能自行簡化」，寶爸聞言恍然大悟，啞口無言。

惹網友爭議：吹毛求疵

事件引來網友熱議，有人認為老師「吹毛求疵」，「別學數學了，把語文學好了啥都好，都玩文字遊戲學個屁」。

但亦有大批網友支持老師做法，認為打好基礎相當重要，「多麼嚴謹呀」、「這是一個很重要的知識點，只能怪你不認真聽，還能怪老師了」、「我們已經過了學小數的階段所以覺得8和8.0沒區別，但人家小學生剛學小數，就是需要培養這種小數意識，這也不是老師一人執意如此的」、「8.0可以寫成8是因為小數的性質，教學生學豎式的時候應該是對於小數的初步認識，還沒學性質，所以不可以寫成8」、「人家題目就是兩位數 你答案給一位數那能對嗎」。

翻查資料，貼文早在2020年曾熱傳，至近日臨近開學再被「翻炒」，相信是想讓莘莘學子有所警惕。

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文章授權轉載自《香港01》

小學生 意識 數學

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