竹竹苗考區會考3級分制 竹縣議員籲改5級分積點制

竹竹苗考區會考3級分制，家長看法不同盼改制。竹苗區高級中等學校入學推動小組今天開會，竹縣3名議員邱靖雅、吳旭智及林禹佑說，盼3縣市達共識，支持5級分積點制並落實偏鄉配套。

依據新竹縣政府昨天主管會報資料指出，竹竹苗考區國中教育會考目前採取3級分制，採用ABC三個級分作為入學計分的方式，目前全台15個考區中，有7個考區採取3級分制、5個考區採取5級分制、3個考區採取7級分制，竹縣長楊文科支持改5級分積點制。

114學年度「竹苗區高級中等學校入學推動工作小組」今天舉行第3次會議，會前新竹市陳姓家長告訴中央社記者表示，竹市多數家長盼成績劃分為7級分制，尤其是將A級做更細緻的區分，精準反映學生的學習成果。

竹縣林姓家長說，在竹縣如竹北學生成績較高、但也有偏鄉地區，家長盼以5級分方式調整，較能提升學生成績鑑別度。

國民黨新竹縣議員吳旭智說，苗栗縣地區家長反映，除苗北以外，多數地區屬於偏鄉地區，而苗栗縣的學校數量比新竹縣多，苗栗希望能夠維持3級分的制度。

吳旭智指出，在竹縣有都市區、也有偏鄉地區，初步凝聚5級分、積點制再加上偏鄉加分的配套，可兼顧公平性，並融入都市、偏鄉的整體需求，較符合3縣市的綜合需求。

國民黨竹縣議員林禹佑說，竹竹苗長期因考試制度問題，導致學生成績與錄取學校差異，應改制；無黨籍新竹縣議員邱靖雅說，盼此次能成功改制為5級分積點制並落實偏鄉配套，讓學生有公平的競爭環境。