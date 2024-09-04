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校園食在安心！嘉市全國首創國中小增設午餐食育組 管理專業制度化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影

嘉義市27所國中小都自辦午餐廚房，市府為午餐管理供應安全品質把關，113學年度起率先全國增設午餐食育組長職務，各校午餐大多由教師兼職辦理食育組。市長黃敏惠中午到北園國中與學生共進午餐，聆聽食育組長解說食育課，分享榮獲「午星獎」感言，市府重視午餐安全品質，獲家長學生讚賞。

嘉市2011年起首創各校自辦午餐廚房，午餐秘書大多由教師兼任，市府編預算修訂國中小行政組織編制，增列「設廚房自辦午餐供應本校（或他校），得在學務處增設1組，置組長1人，負責午餐、廚房管理、飲食教育等業務」，兼食育組長教師每月增加5千元行政主管加給，還有每年1萬6千元國旅補助福利。食育組長非強制設置，有1、2校還有午餐秘書，午餐秘書改稱食育組長，整合食育教學，從食材背景到烹調方法等，讓學校餐桌也是書桌，隨時汲取知識營養。

黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組，北園食育組長介紹主食「葡國雞」由來，感謝市長，透過增設食育組的制度設計讓午餐管理專業化、制度化，嘉市全國樹立標竿。

黃敏惠說，在「食品安全，基本人權」原則下，提供安全午餐是教育團隊職責，原午餐秘書是把關食安關鍵角色，供應學生均衡健康飲食，建立珍惜食物減少浪費觀念，為環境新永續奠定良好基礎。市府籌預算率先全國增設食育組，專責午餐、廚房管理、飲食教育等業務，以利人員長留久用，彰顯嘉市對食安議題及師生健康重視。

校長謝宜岑說，食育組長有助專業分工確保午餐品質，深化推動食農教育及飲食教育，北園今年參加教育部學校午餐科技創新計畫-午星獎學校午餐菜單」，午餐秘書用心規畫以高鈣料理及廚餘減量獲「午星獎」，透過餐前為學生說菜方式，培養感恩惜食觀念，減少浪費愛護地球資源。

嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與北園國中校長謝宜岑、師生享用三菜一湯及水果午餐，宣布全國首創國中小增設午餐食育組。記者魯永明／攝影
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