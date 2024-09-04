小一新生難控制…老師受挫喊「不配感很重」 老手建議先表情管理

開學時最辛苦的莫過於負責帶班的老師，如何管理好孩子，將是非常大的挑戰。一名女老師發文詢問，她第一次帶小學一年級，第一天就被小孩各式各樣的情況震驚到，心中的不配感很重，於是請教網友：「各位有經驗的老師，小一班級經營時生活常規可以怎麼教？」

一名女老師在Dcard發文，表示她從比較熟悉的六年級，接到完全沒接觸過的一年級，坦言「差別太大了」。原PO表示，第一天被孩子們「萌到」，以為抽到好籤，心情很好，沒想到第二天就開始「悲劇」，包括孩子上課亂跑、一群人同時和原PO說話，讓她超頭痛；排隊排不好，很花時間，又被家長溫馨提醒；午休不想睡覺，開始聊天講話、移桌椅和別人併一起等等的狀況。

原PO透露，有不同的老師給她建議，例如孩子們太吵時，老師就停下動作、不出聲，也不要兇，就靜靜等他們，聰明的孩子就會知道老師狀況，但原PO實施過，孩子「越玩越嗨」；還有老師提議一個口令一個動作，但部分孩子還是不理老師；另一位老師建議「規則訂好」，例如上課不能裝水，但當原PO說不能去時，孩子就會擺出臭臉說自己很渴，想喝水。

原PO補充，這幾天的「不配感」很重，知道自己是新手，難免會受挫、不熟練，也有資深老師鼓勵她說：「沒事，不用太緊張」，但她還是很想哭，覺得管不住小孩、被主任校長關照、被家長提醒很丟臉，因此請教網友，小一班級經營時生活常規可以怎麼教？

此文一出，不少網友認為可以利用「口語」鼓勵孩子，「可以先規定好一些口語，類似最高品質，靜悄悄這類的，吵鬧的時候可以使用，多用幾次，口氣語調越來越小這樣」、「我用拍手的方式：我拍兩下小孩拍兩下，加一點旋律讓他們跟他們會覺得有趣，於是專心聽我的拍子、以小組為單位、訂好規則就是妳的原則」。

也有網友建議，可用鼓勵方式，逐步提規定，不用太著急，「我自己會一直跟孩子們強調：你們已經長大了，一定可以做到，鼓勵他們，但同時也會用殺氣眼神跟嚴肅表情告訴他們我沒有在跟你開玩笑」、「老師其實可以建立增強制度，小一新生大多蠻喜歡的，只要熬過第一個月，規矩制度有建立好、後面會輕鬆很多」、「妳需要先表情嚴肅的直接下指令，越精簡越好，正面表述」。