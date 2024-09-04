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曾三餐不繼獲幫忙 基中生以破百嘉獎及義工時數報恩情

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立基隆高中數理實驗班王辰瀚（右二），中低收入戶的他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。圖／國立基隆高中提供
國立基隆高中數理實驗班王辰瀚（右二），中低收入戶的他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。圖／國立基隆高中提供

國立基隆高中數理實驗班王辰瀚是中低收入戶，他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。長期資助王辰瀚三餐費用的爺爺王必益 ，每學期都會來探望孩子。王辰瀚以破百小時的義工時數回饋社會、破百支嘉獎的好成績及競賽獎項回報幫助他的恩人。

王辰瀚從瑞芳國中畢業，因為家境困頓而對於自己的升學路感到迷惘，但在當時國中校長王綠琳的支持下，他毅然決然選基中就讀數理實驗班，現在已經高三。

王綠琳雖然已經退休，依然掛念著王辰瀚的學業及學習狀況，關心他過得好不好；長期資助王辰瀚的爺爺王必益 ，每學期也都會來探望王辰瀚，並資助他三餐費用，只希望他將來能回饋社會，日前王必益再到基中看王辰潮近況，得知他各方面表現都很拚搏認真，十分欣慰。

基中表示，從國中到高中有不少貴人幫王辰瀚度過難關，而王必益爺爺從國中畢業後，一路扶持辰瀚到現在高三。

王辰瀚說，「十分感謝貴人們對我的幫助，自從上了高中，許多費用都開始陸續增加，是因為有王爺爺的幫助，我不用過於擔心家裡的生計，能夠安心讀書。」他覺得，參與比賽等，施比受更有福，當他去擔任義工幫助別人時，也能盡自己的一點心力。

王辰瀚默默擔任志工志願服務，至吉慶國小義務教導扯鈴，於台鐵列車上教導五堵國小學生科學，至達觀國中小擔任義工，回瑞芳國中向學弟妹分享高中生活，高一高二期間已經累計100小時的義工時數。

王辰瀚每次考試都名列全校前幾名，參加全國競賽多次獲全國首獎、佳作等，國際數學競賽更是獲銀牌，學科表現優異，至高二已累計超過100支嘉獎，活出自己的光芒。

國立基隆高中數理實驗班王辰瀚，中低收入戶的他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。圖／國立基隆高中提供
國立基隆高中數理實驗班王辰瀚，中低收入戶的他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。圖／國立基隆高中提供
國立基隆高中數理實驗班王辰瀚，中低收入戶的他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。圖／國立基隆高中提供
國立基隆高中數理實驗班王辰瀚，中低收入戶的他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。圖／國立基隆高中提供
國立基隆高中數理實驗班王辰瀚，中低收入戶的他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。圖／國立基隆高中提供
國立基隆高中數理實驗班王辰瀚，中低收入戶的他曾經三餐不繼，但因許多貴人幫助而獲得溫飽；曾經註冊費無法繳納，但學校為他申多項獎學助金助他度過難關。圖／國立基隆高中提供

爺爺 瑞芳 義工

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