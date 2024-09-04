太沒人性？課堂上不能喝水家長好疑惑 老師喊冤：出事誰負責

喝水是生理需求，求學時期你有遇過老師禁止喝水嗎？一名家長在Threads上發文提問並附上照片，圖中是她在孩子聯絡本上詢問老師「為何禁止孩子上課喝水」，她不解問道是怕影響其他同學嗎？並直言「真的不懂誒，希望明天能有合理的解釋」，文章曝光吸引不少家長紛紛表示不理解，也釣出小學老師出來解釋。

原PO在留言區表示孩子今年三年級了，換了新老師，一、二年級的老師不會特別禁止上課喝水，所以孩子已經習慣了。沒想到新班導的班規便是上課不能喝水，讓她覺得很荒謬，明明是生理需求卻被禁止。她疑惑不知道是不是因為怕喝水動作太大影響同學，不少家長紛紛回應表示「課堂間禁止吃東西合情合理，但不能喝水是哪招」、「喝水本來就生理需求為啥不行啊」、「好驚訝…從小到大求學過程沒遇過不能上課喝水的情況」。

不過也有家長建議原PO體諒老師的管理方式，老師的規定是根據經驗設立的，「如果明天老師有給出他的正當理由，也請媽媽尊重老師的課堂管理方式」、「入學的第一天老師就說上課前要喝水，課間禁止喝水，大概能夠理解老師的做法」、「喝飽了開始想上廁所，整節課忙個不停，然後一直舉手打斷上課節奏」、「避免課堂中要去上廁所吧，下課時間可以喝水啊」、「小孩下課10分不喝，偏偏要上課時間喝，假設每個學生都這樣，怎麼上課下去」。

留言區也有老師喊冤解釋不讓孩子上課喝水的原因，「我會清楚的告訴孩子，下課第一件事情就是喝水跟上廁所，上課我就希望孩子可以專心上課」、「常會發現孩子下課忙著玩，上課才說要上廁所跟喝水，舉手喝水，上廁所，一個做了，另一個也要做，無聊的也想出去晃晃」，並表示這樣上課時間去喝水沒有人陪同，這時教室外人煙也稀少，萬一孩子遇到危險，譬如不慎跌倒撞到頭昏迷、扭到腳等等，其責任該歸誰的。網友也補充「隨著老師自保的意識提高，大家都不想惹麻煩，畢竟出事都是找老師」，也強調如果真的有需要喝水相信老師也不會禁止的，例如生病或者咳嗽等等。