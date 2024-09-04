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高中職身心假 北市推關懷小卡

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

教育部規定高中職生從113學年度起，每學期均有3日身心調適假可申請，北市教育局推出「身心調適假關懷小卡」供學校印製使用，除了提醒學生請假規定外，有四個簡單的自我檢核項目讓學生自行判斷，教育局也同步更新請假系統，學生可透過線上請假，學校、家長也會收到通知。

身心調適假每次以「半日」或「全日」為申請單位，不需要檢附相關證明，申請前也應取得家長同意，學校會定期提供輔導單位，掌握學生請假情形，追蹤學生身心狀況；配合教育部政策，大直高中112學年度下學期也參與教育部身心調適假試辦計畫，製作「身心調適假關懷小卡」，指引學生使用心理健康假。

教育局指出，新學年起於各高中職發放小卡，除了說明請假規則外，背面也停工簡單自我判斷標準，包含「我感到情緒嚴重低落、疲倦」、「我感到課業壓力過重、喘不過氣」、「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」。

教育局表示，希望讓學生正視自己情緒低落原因，確認自己並不是為享樂或逃避而請假，並提醒定期評量期間不得請身心調適假，一旦請身心調適假則無法全勤，北市校務行政系統及酷課APP線上請假系統亦同步更新，線上即能完成請假手續，不僅保障學生隱私，也能讓學生家長及學校能即時掌握學生請假狀況，定期追蹤並適時給輔導協助。

北市 教育局 教育部

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