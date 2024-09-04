未來採面試招生 插角森林實小揭牌

新北三峽區插角國小昨揭牌正名為「插角森林實驗小學」，是全台首座公立森林實驗小學，校方說，轉型後課程規畫及招生更具彈性，未來招生要面試，親師生彼此契合才能入學。有學生說，比起一般公立學校，在森林實小體系，學習更開心、自由。

插角國小有83年歷史，生態課程受好評，每年學區內招滿後即開放跨區，吸引家長來排隊抽籤。昨轉型為實驗小學，典禮上，學生展現滑索、武術、導覽及鼓藝等實驗課程成果。

校長宋宏璋說明，本校加上金敏分校每年級1個班，目前有12班、161名學生，過去山區礦業沒落、人口老化，校方化邊陲為資源，發揮得天獨厚優勢發展特色課程，受限於規範，無法完整學習及發揮，因此爭取改制為實驗小學，推動人文、生態、戶外、行動等「悠森學」課程。

學輔主任解惠婷指出，多元課程對教師而言是挑戰，教師臥虎藏龍，共同點是具偏鄉、實驗教育經驗，也規畫共備時間，讓不同領域教師共同協調課程，多元卻有系統，除國文、數學及英文，特色課程涵蓋社會、自然、藝術等領域。

以親水教育為例，鼓勵學生循序漸進學習，從不敢碰水到可以安全跳水，也建立孩童成就感；單車校外教學規畫有不同等級考照制度，凸顯實驗小學體制可隨時調整教學節奏的優勢。

家長會長張翠容表示，新的招生制度很好，可讓親師生彼此檢視是否適合，學區內學生屬於少數，大多是從三峽市區、北大特區的孩子搭校車通勤，也有少部分學生來自桃園。

5年級學生陳威劭說，他個性較外向，母親鼓勵他讀非典型學校，混齡課程讓各年級一起學習，建立兄弟姊妹般情感。