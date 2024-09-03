竹市建功高中與陽明交大合作 開設半導體課程

新竹市建功高中校長林國松今天表示，與陽明交大電機系畢業生蔡孟涵、電子所博士生鄧力誠、許穆平等人合作，從113學年度起開設半導體原理與製造課程，讓學生了解半導體產業。

新竹市建功高中今天提供新聞資料指出，建功高中與陽明交通大學電機系畢業生蔡孟涵、蘇心婕，以及電子所博士生鄧力誠、許穆平等人，從113學年度起開設半導體原理與製造課程，此課程獲教育部國教署補助新台幣59萬餘元，盼讓學生實際了解科技產業。

校長林國松今天告訴中央社記者說，此課程以高中物理為基礎，著重於概念建立與生活應用，並避免過度涉入理論或數學公式，目標是要幫助學生了解物理學家的思考方式，以及科技的發展過程。

他表示，同時藉由探究半導體材料的特性，學生能了解半導體元件（包括二極體、電晶體、積體電路、發光二極體及太陽電池等）的基本原理及製作方式，以及積體電路的製作方式。

林國松指出，此課程在每週五上課，他也是授課老師之一，而會在高中開半導體相關課程，也是因學生家長多數都在竹科園區上班，盼此課程讓學生認識家長的工作與性質，提早啟發學生的興趣。

林國松表示，這門半導體課程是竹苗地區首間有高中開設課程，也吸引台北市的實驗學校有興趣參與，未來課程會到半導體相關產業進行企業參訪，也深入了解實務過程如從IC設計端至製程面等，讓學生一探業界實際運作情形。