高雄腸病毒急診1202人 剛開學共23班停課

根據疾病管制署統計，台灣腸病毒疫情逐漸漸入高原期，預估中秋後才會反轉；高雄市衛生局今天表示，8月30日至9月3日共有23班因腸病毒停課，其中幼兒園18班、托嬰中心5班。

依據疾病管制署監測資料顯示，第35週（8月26日至9月1日）全國腸病毒門急診就診計1萬4279人次，其中高雄市1202人次，今年截至目前全國腸病毒感染併發重症確定病例累計5例，高雄市1例為克沙奇A10型。另，全國已檢出12例EV71型個案（高雄市1例）。

衛生局提醒，腸病毒疫情每年約自9月開學出現第2波疫情高峰，請家長及教托育機構提高警覺，注意腸病毒重症前兆病徵及預防學幼童傳播，加強環境清潔與漂白水消毒，落實生病在家休息。

疾管署指出，腸病毒最有效預防方法為正確勤洗手、保持良好的生活習慣，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。酒精對於腸病毒毒殺效果有限，可使用10公升清水加100毫升市售家庭用漂白水進行環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意通風。