新北淡海國小校舍二期工程完工 候市長視察孩童樂學

新北市淡水區淡海國小，從去年啟用招生以來，校舍分期施工，而今年二期校舍操場也都全面完工，今(3)日市長侯友宜前往淡海國小視察，交通與生活機能日趨完善的淡海新市鎮，吸引年輕人口移入，學齡人口成長快速，完工的淡海國小，安全、舒適的受教環境，將是新市鎮學童就近就學的新選擇。

淡海國小位於淡海新市鎮重劃區內，興建總經費8億9千萬元，校舍為地下1層、地上2至6層的建築群，為使公有土地資源利用發揮最大效益，多目標使用，校舍工程併同興建地上3層的社福中心，設有公共托育、托老中心及幼兒園等多元服務設施，創造與社區資源共享的雙贏局面。

市長侯友宜表示，市府關心淡水地區的發展，持續投入大型公共建設，從早期完工的運動中心、淡海輕軌，到現在正進行中的淡北道路、淡江大橋等。

今年完成的2期校舍、包括自立廚房、圖書館及操場全數完工，使整體校園機能充實完備。

淡海國小校長林九牧也表示，去年第一期只有招生1到4年級，今年全面招生，也都額滿，一、二年級都是七個班，每班都滿30位學童，顯示出新市鎮發展非常有能量，為了舒緩鄰近多所學校額滿情況，淡海新市鎮重劃區內興建兼具美感與E化綠建築的淡海國小，現全階段完工，113學年度開始全面招生。這次淡海國小校舍興建工程，也一併更新了學校周邊崁頂三路和新市二路的通學廊道，打造一個讓學生安全、舒適、優質的上下學環境，實踐在地就學的目標。