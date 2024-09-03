高中職身心調適假上路 北市開學4天已4人使用

高中職身心調適假上路，台北市教育局統計，開學4天以來，已有4校共4人使用，學生若察覺情緒低落須調適，即可在取得家長同意後請假半天或整天，每學期最多3天。

教育部自3月起在42所高中職試辦身心調適假，8月起各高中職全面上路，學生每次請假以半天或1天為單位，1學期以3天為限，定期學業成績評量（段考）及學期補考期間不適用。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，為讓學生理解相關規定，並提供學生簡易自我評估身心狀況，在大直高中參與試辦經驗基礎上，設計「身心調適假關懷小卡」供各校印製發放。

關懷小卡上寫著「我感到情緒嚴重低落、疲倦」「我感到課業壓力過重、喘不過氣」「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」，鼓勵學生正視並察覺情緒低落的具體原因，並確認不是為了享樂或逃避而請假。

教育局統計，8月30日開學至昨天，已有4校、共4名學生請身心調適假，學校將定期提供輔導單位學生請假情形，以及早追蹤學生身心狀況，並結合台北市心理諮商師入校資源等，提供學生及家長免費諮詢服務，為學生導入更多關懷。