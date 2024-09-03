快訊

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

成黑馬接任台北101董座！賈永婕笑喊：總經理負責專業精準 我負責美麗時尚

高中職身心調適假上路 北市開學4天已4人使用

中央社／ 台北3日電

高中職身心調適假上路，台北市教育局統計，開學4天以來，已有4校共4人使用，學生若察覺情緒低落須調適，即可在取得家長同意後請假半天或整天，每學期最多3天。

教育部自3月起在42所高中職試辦身心調適假，8月起各高中職全面上路，學生每次請假以半天或1天為單位，1學期以3天為限，定期學業成績評量（段考）及學期補考期間不適用。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，為讓學生理解相關規定，並提供學生簡易自我評估身心狀況，在大直高中參與試辦經驗基礎上，設計「身心調適假關懷小卡」供各校印製發放。

關懷小卡上寫著「我感到情緒嚴重低落、疲倦」「我感到課業壓力過重、喘不過氣」「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」，鼓勵學生正視並察覺情緒低落的具體原因，並確認不是為了享樂或逃避而請假。

教育局統計，8月30日開學至昨天，已有4校、共4名學生請身心調適假，學校將定期提供輔導單位學生請假情形，以及早追蹤學生身心狀況，並結合台北市心理諮商師入校資源等，提供學生及家長免費諮詢服務，為學生導入更多關懷。

北市 情緒 教育局

延伸閱讀

微型電動二輪車掛牌低？ 北市：交通結構、族群不同

國慶晚會「江蕙開唱」怎索票？ 慶籌會：等北市公布

開學未滿1周 腸病毒疫情創5年新高…疾管署估恐燒到中秋

準備開鍘！應曉薇京華城涉收賄 北市黨部建議黨紀重懲

相關新聞

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

竹苗會考計分3縣市「不同調」 楊文科表態支持五級分制

竹苗區國中會考計分方式三縣市今年兩度會議都未達共識，明天下午將再度召開入推會決定結果，縣長楊文科上午在主管會議，認為竹縣...

教室變三溫暖！桃園傳國小用電超載 全校停電沒冷氣吹

秋老虎發威，桃園市八德區昨天午後出現攝氏36度高溫，體感溫度更達攝氏40度，但八德國小傳用電超載，全校因跳電2次幾乎整天...

最棒開學禮！等了15年 戶政奔走助收養少女取得原民身分

花蓮一名15歲少女，她一出生就被布農族家庭收養，但因阿美族生父未替她登記原住民身分，15年來無法取得原住民身分。她今年就...

外交小尖兵活動開跑 國外參訪名額增加、獎金翻倍

113年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」即日起受理報名，教育部表示， 為鼓勵學生國際交流，國外參訪隊伍名額將由3隊增至...

多錯1題沒第一志願可讀 竹竹苗5267人連署要求會考計分改制

竹竹苗國中教育會考現行實施三級分制排序，新竹地區部分家長認為有「高分低就」不公平現象，認為應改為積分制。大新竹高中就學權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。