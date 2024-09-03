花蓮市明義國小學生人數多 通學步道估11月完工

花蓮市明義國小是全縣學生人數最多的小學，位在市中心、往來車輛多，花蓮市公所爭取中央經費改善周邊人行步道，增加步道寬度、行人停等區等，工程進度超前，預計11月完工。

花蓮市長魏嘉彥開學後前往會勘，施工廠商說明目前進度，已完成林森路口至活動中心前灌漿作業，面層的壓花地坪預計本週進場施工；第3階段施作範圍為校門正對面的林森路口至大同街口，完工後會接續進行自由街與民國路口行穿線、路口改善。

花蓮市公所獲內政部核定新台幣2200萬元，進行明義國小校園周邊人行道改善，今年5月中旬開工，將增加步行空間寬幅、重新規劃周邊3處路口動線，增加行人停等區，也縮短行穿線距離，目前進度超過5成，預計11月完工。

明義國小校長許傳德說，過去舊人行步道受到路樹浮根影響，地面高低不平，且人行空間沒有阻隔作用，常發生人車混雜狀況，非常危險，改善後步道寬敞、平整，相信整體完工後，可改善違規臨停狀況。

魏嘉彥說，施工期間感謝附近民眾的體諒，會督促廠商積極趕工，未來完工後，可串連民國路美食街、花蓮文化創意園區及林森路等交通要道，提供學生、路人安全舒適的交通環境。