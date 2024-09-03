竹東中山國小通學廊道改造 拆牆設庇護區護安全

竹縣府今天表示，為提升竹東鎮中山國小師生通學安全，將拆除中山路與新生路路口圍牆，解決行車視線死角並設置三角庇護空間，讓行人可在此路口以兩段式穿越，打造通學廊道。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹東鎮中山國小爭取內政部國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，獲得中央補助新台幣959萬餘元，縣府自籌210萬餘元，改善工程今天動工，預計120個日曆天完工。

針對相關改善計畫，新竹縣教育局長楊郡慈告訴中央社記者表示，此次通學廊道包含中山路、新生路等2路段，以串連中山路既有實體通學步道，進行總長265公尺的改善工程，提供師生友善步行空間。

竹縣府表示，中山國小附近的中山路與新生路路口，將拆除原有圍牆以解決行車視線死角，並設置三角庇護空間，行人於此路口可兩段式穿越路口；另在新生路是將原有圍牆退縮後建置人行道，讓人行道寬度可維持於1.5公尺以上。

另外，在新生路路口轉角部分，將結合街角的伯公廟，並讓校園圍牆退縮，讓伯公廟能成為行人通行兼具駐留功能的小廣場空間，提升學童通學安全，也優化民眾休憩環境。