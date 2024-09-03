快訊

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

彭振聲突嘔吐送醫「真相大白」 蘇一峰曝最糟情況：會死人的

外交小尖兵活動開跑 國外參訪名額增加、獎金翻倍

中央社／ 台北3日電
113年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」即日起受理報名，教育部表示， 為鼓勵學生國際交流，國外參訪隊伍名額將由3隊增至5隊，獲獎隊伍獎金也增加1倍。本報資料照片
113年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」即日起受理報名，教育部表示， 為鼓勵學生國際交流，國外參訪隊伍名額將由3隊增至5隊，獲獎隊伍獎金也增加1倍。本報資料照片

113年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」即日起受理報名，教育部表示， 為鼓勵學生國際交流，國外參訪隊伍名額將由3隊增至5隊，獲獎隊伍獎金也增加1倍。

教育部今天發布新聞稿指出，為拓展國際教育，教育部與外交部合辦113年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，希望培養學生批判思考能力、增進英語口語溝通技巧，同時參與公共事務與國際接軌。

外交小尖兵活動於即日起至9月30日受理報名，各高中職、五專1至3年級在學生、參與高中階段非學校型態實驗教育的學生都可報名，初賽分為北、中、南3區進行，將各選出8支優勝隊伍參與全國決賽，決賽前5名隊伍將安排赴海外參訪。

教育部國民及學前教育署說明，為提高青少年對永續發展目標（SDGs）的認識，今年賽事主題訂為「實踐SDGs，台灣青年很可以」；為鼓勵學生參與國際交流，參訪隊伍名額由3隊增至5隊，預計於114年寒假參訪美國或加拿大。

此外，為鼓勵指導教師，今年賽事將首次頒發指導教師獎金，決賽優勝隊伍指導教師將獲頒獎金新台幣1萬元，佳作隊伍指導教師將獲頒獎金5000元；優等學生隊伍獎金由1萬元提高至2萬元，佳作隊伍獎金由5000元提高至1萬元。

教育部 英語

延伸閱讀

元大證券永續生活節 綠色健走 減碳同行

法實驗教育機構永春校區開幕 蔣萬安：深化台法教育合作

臺灣大學校院與品保機構實踐聯合國永續發展目標之實務

教育部今成立AI學程聯盟 學生可拿證書助就業

相關新聞

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

瑞莎曝新北訓練場夏天42度 出借場地校方：看到很寒心

藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操，才剛辦完第二屆國際賽。她今在臉書透露，辦比賽很辛苦，希望還是有冷氣且是自己的固定練習場地...

外交小尖兵活動開跑 國外參訪名額增加、獎金翻倍

113年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」即日起受理報名，教育部表示， 為鼓勵學生國際交流，國外參訪隊伍名額將由3隊增至...

多錯1題沒第一志願可讀 竹竹苗5267人連署要求會考計分改制

竹竹苗國中教育會考現行實施三級分制排序，新竹地區部分家長認為有「高分低就」不公平現象，認為應改為積分制。大新竹高中就學權...

花蓮震後助學金還差700萬元 展望會盼善心人士幫忙

台灣世界展望會在開學前夕會發放助學金，助經濟貧困的學子求學，今年花蓮受地震影響，個案面臨更加艱困的處境，加上整體經濟狀況...

頭份國小球場、跑道老舊 苗栗縣長鍾東錦會勘允諾改善

苗栗縣頭份國小有900名學生，中央球場、跑道老舊破損，易造成運動的學童或居民摔倒，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。