外交小尖兵活動開跑 國外參訪名額增加、獎金翻倍

113年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」即日起受理報名，教育部表示， 為鼓勵學生國際交流，國外參訪隊伍名額將由3隊增至5隊，獲獎隊伍獎金也增加1倍。

教育部今天發布新聞稿指出，為拓展國際教育，教育部與外交部合辦113年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，希望培養學生批判思考能力、增進英語口語溝通技巧，同時參與公共事務與國際接軌。

外交小尖兵活動於即日起至9月30日受理報名，各高中職、五專1至3年級在學生、參與高中階段非學校型態實驗教育的學生都可報名，初賽分為北、中、南3區進行，將各選出8支優勝隊伍參與全國決賽，決賽前5名隊伍將安排赴海外參訪。

教育部國民及學前教育署說明，為提高青少年對永續發展目標（SDGs）的認識，今年賽事主題訂為「實踐SDGs，台灣青年很可以」；為鼓勵學生參與國際交流，參訪隊伍名額由3隊增至5隊，預計於114年寒假參訪美國或加拿大。

此外，為鼓勵指導教師，今年賽事將首次頒發指導教師獎金，決賽優勝隊伍指導教師將獲頒獎金新台幣1萬元，佳作隊伍指導教師將獲頒獎金5000元；優等學生隊伍獎金由1萬元提高至2萬元，佳作隊伍獎金由5000元提高至1萬元。