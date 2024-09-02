花蓮震後助學金還差700萬元 展望會盼善心人士幫忙

台灣世界展望會在開學前夕會發放助學金，助經濟貧困的學子求學，今年花蓮受地震影響，個案面臨更加艱困的處境，加上整體經濟狀況不佳，助學金總金額還有700萬元缺口，展望會期盼各界善心響應助學活動，幫助孩子安心求學。

目前就讀國小6年級的小吉（化名），在幼稚園大班參加跆拳道暑期營會後，便對跆拳道產生興趣，不過每月額外的學費、訓練費，對弱勢經濟家庭的她來說是筆龐大支出，所幸在教練支持、各界協助及世界展望會助學金的幫助下，讓她發現自己的運動天賦，持續朝夢想前進。

小吉說，每次開學前領到助學金後，就可以和弟弟一起買開學需要的學習用品，也能換新的訓練用具跟道服，未來想成為跆拳道國手，不辜負支持的家人，還有一直幫助她的教練、師長和展望會的社工。

世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，展望會有許多和小吉一樣的孩子，有天賦也很努力，缺少被看見的舞台跟支撐夢想的資源。據展望會今年對扶助弱勢兒少的「兒少生活樣態與成長環境調查分析」，發現東區有高達89％弱勢兒少家中無寬頻網路（WIFI）、36％缺乏個人數位學習工具，造成孩子們求學之路更加艱辛。

世界展望會東區辦事處為減輕花蓮貧困家庭替孩子籌措教育費用的壓力，開學前夕發放助學金、營養扶助金，幫助弱勢兒少安心求學，今年預計發放3508份助學金、每份7500元，目前卻還有約700萬元缺口。

世界展望會東區辦事處資深專員葉幸玫坦言，花蓮弱勢家庭今年受地震影響，整體狀況較過去困難許多，加上有些仰賴打零工或從事服務業的家庭也受到衝擊，陸續向展望會求助，希望透過分享受助孩子的故事，吸引社會各界善心人士響應助學行動，有意響應者可撥打愛心專線：03-8236868。