快訊

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

小孩熱到想吐…瑞莎曝訓練場「42度沒冷氣」 出借校方：看到很寒心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮震後助學金還差700萬元 展望會盼善心人士幫忙

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣世界展望會在開學前夕會發放助學金，今年花蓮受地震影響，助學金總金額還有700萬元缺口，期盼各界善心響應助學活動。 圖／世界展望會東區辦事處提供
台灣世界展望會在開學前夕會發放助學金，今年花蓮受地震影響，助學金總金額還有700萬元缺口，期盼各界善心響應助學活動。 圖／世界展望會東區辦事處提供

台灣世界展望會在開學前夕會發放助學金，助經濟貧困的學子求學，今年花蓮受地震影響，個案面臨更加艱困的處境，加上整體經濟狀況不佳，助學金總金額還有700萬元缺口，展望會期盼各界善心響應助學活動，幫助孩子安心求學。

目前就讀國小6年級的小吉（化名），在幼稚園大班參加跆拳道暑期營會後，便對跆拳道產生興趣，不過每月額外的學費、訓練費，對弱勢經濟家庭的她來說是筆龐大支出，所幸在教練支持、各界協助及世界展望會助學金的幫助下，讓她發現自己的運動天賦，持續朝夢想前進。

小吉說，每次開學前領到助學金後，就可以和弟弟一起買開學需要的學習用品，也能換新的訓練用具跟道服，未來想成為跆拳道國手，不辜負支持的家人，還有一直幫助她的教練、師長和展望會的社工。

世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，展望會有許多和小吉一樣的孩子，有天賦也很努力，缺少被看見的舞台跟支撐夢想的資源。據展望會今年對扶助弱勢兒少的「兒少生活樣態與成長環境調查分析」，發現東區有高達89％弱勢兒少家中無寬頻網路（WIFI）、36％缺乏個人數位學習工具，造成孩子們求學之路更加艱辛。

世界展望會東區辦事處為減輕花蓮貧困家庭替孩子籌措教育費用的壓力，開學前夕發放助學金、營養扶助金，幫助弱勢兒少安心求學，今年預計發放3508份助學金、每份7500元，目前卻還有約700萬元缺口。

世界展望會東區辦事處資深專員葉幸玫坦言，花蓮弱勢家庭今年受地震影響，整體狀況較過去困難許多，加上有些仰賴打零工或從事服務業的家庭也受到衝擊，陸續向展望會求助，希望透過分享受助孩子的故事，吸引社會各界善心人士響應助學行動，有意響應者可撥打愛心專線：03-8236868。

世界展望會 東區

延伸閱讀

18縣市有感！國家警報大響 花蓮發生規模5.5地震

花蓮45家文旦果園通過運銷大陸 縣府：參考台東的做法

高溫破40℃ 中國多地中小學延遲開學 網：養成溫室花朵

五月天花蓮開唱傳旅宿哄抬房價 縣府打擊不肖業者

相關新聞

花蓮震後助學金還差700萬元 展望會盼善心人士幫忙

台灣世界展望會在開學前夕會發放助學金，助經濟貧困的學子求學，今年花蓮受地震影響，個案面臨更加艱困的處境，加上整體經濟狀況...

頭份國小球場、跑道老舊 苗栗縣長鍾東錦會勘允諾改善

苗栗縣頭份國小有900名學生，中央球場、跑道老舊破損，易造成運動的學童或居民摔倒，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪...

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

瑞莎曝新北訓練場夏天42度 出借場地校方：看到很寒心

藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操，才剛辦完第二屆國際賽。她今在臉書透露，辦比賽很辛苦，希望還是有冷氣且是自己的固定練習場地...

法實驗教育機構永春校區開幕 蔣萬安：深化台法教育合作

為打造優質的外語學習環境，台北市長蔣萬安今天出席法國實驗教育機構（LIFT）於永春高中校區開幕，蔣萬安表示，該實驗教育機...

北港高中獎學金雲林最多 連升大學生活費都有補助

雲林縣獎學金最多的北港高中，今天發放獎學金給18名國中會考A級以上入學的績優生，其中最高成績5A8+鄭予溱獲3萬8千元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。