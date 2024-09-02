114學年檢定英聽成績校系公布 繁星43系組最多
114學年高中英聽測驗即將開放報名，大學甄選會和大學考分會公布114學年檢定高中英聽成績的系組，以繁星推薦管道43個系組最多，其次是申請入學34系組、分發入學25系組。
114學年高中英語聽力測驗第1次考試將於今年9月6日開放報名，大學甄選入學委員會近日於網站公布114學年大學繁星推薦和申請入學管道檢定科目採計高中英聽測驗成績的校系，供考生參考，最終結果仍以114學年大學繁星推薦和申請入學招生簡章為準。
根據甄選會資料顯示，114學年大學繁星推薦共有43個系組檢定高中英聽成績，和113學年相同，其中17個系組檢定門檻為最高的A級（幾乎完全聽懂），22個系組設定B級（大致聽懂），4個系組設定C級（約略聽懂）。
至於申請入學管道，甄選會資料指出，114學年有34個系組檢定高中英聽成績，比113學年（36個）略減，其中13個系組檢定門檻為最高的A級，18個系組設定B級，3個系組設定C級。
大學考試入學分發委員會也於網站公布114學年分發入學管道檢定高中英聽成績的系組，共有25個系組，比113學年（29個）減少，其中11個系組檢定門檻為最高的A級，13個系組設定B級，1個系組設定C級，最終結果以114學年分發入學招生簡章為準。
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