調查：逾7成國中小生愛上網玩遊戲 高中生瘋社群

教育部最新調查，逾7成國中小學生上網最常玩遊戲，高中生則以使用社群網站比率最高；但也有逾6成中小學生會以學習為目的，上網找資料或影片。

為瞭解中小學學生網路使用情形，教育部委託陽明交通大學人文與社會科學研究中心執行112年台灣中小學學生網路使用行為調查報告，於112年3月至4月期間，針對北、中、南、東、離島等地區的國小4至6年級、國中7至9年級、高中1至3年級學生進行分層隨機抽樣調查，有效問卷數共4937份。

調查結果顯示，國小、國中、高中生有智慧型手機的比率分別為59.7%、87%、91.8%；國小、國中、高中生有平板電腦（含筆記型電腦）的比率分別為46.5%、49%、57.2%。

至於上網最常進行的活動，國小和國中生皆以玩智慧型手機遊戲（含線上遊戲）比率最高（國小79.7%、國中77.6%），高中生以使用社群網站比率最高（85.6%）；國小、國中、高中生以學習為目的上網找資料或影片（每週至少1次）的比率分別為61.1%、60%、70.8%；國小、國中與高中生首次接觸網路的時間，皆為國小3至4年級階段最多。

為瞭解學生網路沉迷傾向的趨勢，調查採用台大心理系教授陳淑惠的「陳氏網路成癮量表」，發現112年國小生與高中生在網路沉迷的傾向比106年調查有微幅上升；另外，針對學生的學習管理能力分數與網路沉迷傾向分數進行分析，調查也顯示，學習分心程度與網路沉迷傾向呈現正相關，學習管理能力愈高的學生，網路沉迷傾向愈低。

在網路知能方面，調查指出，學生對網路安全知能分數非常高，且隨年級增加而有所提升；學生對資訊安全的意識，也隨著年級上升而增加。

教育部提到，面對網路使用的挑戰，將持續擴展防治措施，輔導學生健康上網；108學年起也推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」，幫助學生辨識訊息真實性，正確運用社群媒體，避免網路詐騙及霸凌，提升學生對網路資訊的識讀能力。

另外，教育部還發布中小學「家長數位學習知能指引」及辦理「家長數位學習工作坊」，希望家長以陪伴為基礎，瞭解數位學習規範和使用原則，培養孩子自主學習能力，減少學習分心和網路沉迷的風險；教育部也針對重要網路安全議題製作數位學習輔助教材，並推廣中小學使用「生成式人工智慧」的注意事項，助師生瞭解使用風險。