快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

調查：逾7成國中小生愛上網玩遊戲 高中生瘋社群

中央社／ 台北2日電

教育部最新調查，逾7成國中小學生上網最常玩遊戲，高中生則以使用社群網站比率最高；但也有逾6成中小學生會以學習為目的，上網找資料或影片。

為瞭解中小學學生網路使用情形，教育部委託陽明交通大學人文與社會科學研究中心執行112年台灣中小學學生網路使用行為調查報告，於112年3月至4月期間，針對北、中、南、東、離島等地區的國小4至6年級、國中7至9年級、高中1至3年級學生進行分層隨機抽樣調查，有效問卷數共4937份。

調查結果顯示，國小、國中、高中生有智慧型手機的比率分別為59.7%、87%、91.8%；國小、國中、高中生有平板電腦（含筆記型電腦）的比率分別為46.5%、49%、57.2%。

至於上網最常進行的活動，國小和國中生皆以玩智慧型手機遊戲（含線上遊戲）比率最高（國小79.7%、國中77.6%），高中生以使用社群網站比率最高（85.6%）；國小、國中、高中生以學習為目的上網找資料或影片（每週至少1次）的比率分別為61.1%、60%、70.8%；國小、國中與高中生首次接觸網路的時間，皆為國小3至4年級階段最多。

為瞭解學生網路沉迷傾向的趨勢，調查採用台大心理系教授陳淑惠的「陳氏網路成癮量表」，發現112年國小生與高中生在網路沉迷的傾向比106年調查有微幅上升；另外，針對學生的學習管理能力分數與網路沉迷傾向分數進行分析，調查也顯示，學習分心程度與網路沉迷傾向呈現正相關，學習管理能力愈高的學生，網路沉迷傾向愈低。

在網路知能方面，調查指出，學生對網路安全知能分數非常高，且隨年級增加而有所提升；學生對資訊安全的意識，也隨著年級上升而增加。

教育部提到，面對網路使用的挑戰，將持續擴展防治措施，輔導學生健康上網；108學年起也推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」，幫助學生辨識訊息真實性，正確運用社群媒體，避免網路詐騙及霸凌，提升學生對網路資訊的識讀能力。

另外，教育部還發布中小學「家長數位學習知能指引」及辦理「家長數位學習工作坊」，希望家長以陪伴為基礎，瞭解數位學習規範和使用原則，培養孩子自主學習能力，減少學習分心和網路沉迷的風險；教育部也針對重要網路安全議題製作數位學習輔助教材，並推廣中小學使用「生成式人工智慧」的注意事項，助師生瞭解使用風險。

小學生 教育部 網路成癮

延伸閱讀

提三大方向加強救災 卓榮泰盼結合民間運送救災物資

收6.16元巧克力被開除 重慶園長告幼兒園

教團指中介措施進度緩慢 教部：試辦計畫已核經費

中小學開學推「友善校園周」 聚焦防範兒少性剝削

相關新聞

頭份國小球場、跑道老舊 苗栗縣長鍾東錦會勘允諾改善

苗栗縣頭份國小有900名學生，中央球場、跑道老舊破損，易造成運動的學童或居民摔倒，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪...

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

法實驗教育機構永春校區開幕 蔣萬安：深化台法教育合作

為打造優質的外語學習環境，台北市長蔣萬安今天出席法國實驗教育機構（LIFT）於永春高中校區開幕，蔣萬安表示，該實驗教育機...

北港高中獎學金雲林最多 連升大學生活費都有補助

雲林縣獎學金最多的北港高中，今天發放獎學金給18名國中會考A級以上入學的績優生，其中最高成績5A8+鄭予溱獲3萬8千元，...

雄中開學奇景！高一新生拖行李箱報到 校友曝原因：不然手會廢掉

8月30日為國小、國中、高中的開學日，學生們結束長達兩個月的暑假，收心返回學校上課。有民眾發現，高雄市立高雄高級中學的新生們，個個都拖著一個行李箱上學，奇妙畫面引發路人好奇。對此，有過來人出面解釋，學生於返校日當天領書，由於書本超級多，因此才會帶行李箱去裝。

新北837位代理老師兼導師 校長：積分低者無法選專任

台北市國小高年級導師有超過2成都是代理老師，新北統計，112學年度由代理老師兼任導師約17.6%，837人，有校長坦言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。